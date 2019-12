Dieser Merchinger Busfahrer bringt Senioren an schöne Orte

Plus Der Merchinger Martin Niedermair ist nicht nur Busfahrer – er machte Reiseträume wahr. Besonders für jene, die selbst nicht mobil sind.

Jeder Mensch braucht ab und zu einen Tapetenwechsel. Doch gerade für Senioren, besonders alleinstehende, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist das eher schwierig. Dabei sind ihre Erwartungen nicht übertrieben, macht etwa Gretl Schuster aus Mering klar: „Abu Dhabi oder den Eiffelturm, das brauchen wir alle nicht – oder nicht mehr. Für uns Alte ist der Hohenpeißenberg oder die Kreuthalm ebenso herrlich.“ Man wolle zusammenkommen, ratschen, an einem schönen Ort Essen oder Kaffeetrinken und sich überraschen lassen. „Ich will erst im Bus erfahren, wohin es geht“, sagt Schuster.

Genau für diese Zielgruppe überlegte sich Martin Niedermair aus Merching Fahrten. Richtig schöne Ausflugsziele einmal im Monat. „Auf diesen Termin fiebern alle hin“, sagt Emma Nertinger. Niedermair holte diejenigen in den kleinen Ortschaften mit dem Bus ab, die sonst nicht wegkamen oder alleine wegfahren wollten – und das gefiel ihm selbst so gut, dass er es immer noch weitermachte, obwohl er eigentlich schon seit gut 14 Jahren in Pension ist. Wohin, überlegte sich Martin Niedermair immer kurzfristig. Zwei dicke Leitz-Ordner voller Reiseziele hat er – alle erprobt und lohnenswert, wie er sagt. Ein spezielles Lieblingsziel hat er nicht, eine klare Lieblingsrichtung schon: die Berge. Allerdings will er keinesfalls über die Salzburger Autobahn fahren. „Da ist es verkehrstechnisch immer ungünstig“, sagt er.

Über 50 Jahre fuhr der Merchinger unfallfrei

Überall, wo er hinfährt, ist ein schöner Fleck, und das gar nicht weit weg von zuhause. Aber nicht nur deswegen ist er für seine Gäste ein wenig wie ein Held: „Wie er immer nur die engen Serpentinen fährt“, begeistert sich Gretl Schuster: „Ich könnte das nicht!“ Martin Niedermair lächelt darüber. Von seinem Blickwinkel aus, meint er bescheiden, hätte er einfach eine besonders gute Übersicht. Aber seine Mitfahrer sind voll des Lobes, wenn es um seine fast stoische Ruhe als Busfahrer geht. Über 50 Jahre lang fuhr er unfallfrei. Gerne erinnern sich seine Fahrgäste an ein Ereignis, das der Busfahrer souverän meisterte: In einer Stadt hatte es wegen des Feierabendverkehrs überall Stau gegeben – und das wollte er seinen Fahrgästen nicht zumuten. Kurzentschlossen steuerte eine Abzweigung an, die bald aufs Feld und schließlich durch den Wald führte. Immer ruhiger sei es im Bus geworden, die Zweige hätten gegen die Scheiben gestreift. Ebenso plötzlich hatte der Wald ein Ende. Die Leute, die auf dem Feld gearbeitet hatten, das sich dahinter befand, hätten alle fassungslos auf den Bus gestarrt, berichten die Mitfahrer schmunzelnd. Der Weg sei tatsächlich eine geniale Abkürzung gewesen.

Martin Niedermair erzählt gerne auch von anderen Reisen, die er begleiten durfte. Etwa von einer Golfgruppe, die er immer betreute, oder von Städtereisen, die mehrere Tage dauerten. Auch Schulbus ist er eine ganze Weile gefahren. Die Kinder von damals sind mittlerweile erwachsen und oft erkennt sie Niedermair nicht mehr. Aber er freut sich jedes Mal, wenn er von ehemaligen Schülern darauf wird. Ursprünglich hatte er als Bierfahrer begonnen, doch durch einen unverschuldeten Unfall konnte er nicht mehr so schwer heben und sattelte um – das scheint im Nachhinein absolutes Glück zu sein.

Martin Niedermair hat auf seinen Kaffeefahrten Fans

Bei seinen Kaffeefahrten hat er ganz besondere Fans: Etwa, weil er allen schon beim Einsteigen ein Lächeln schenkt und das Gefühl gibt, dass er sich freut, mit ihnen die Tour zu fahren. Weil er keine aufdringlichen Witze macht und alle in Ruhe ratschen lässt. Und weil er Rücksicht nimmt, wenn jemand nicht mehr gut laufen kann und dort hält, wo man keinen weiten Weg mehr nach Hause hat – all das bescheinigen ihm seine Mitfahrer.

Auf diesen Tag freuen sich die Stammgäste wochenlang – gut zu Fuß muss man dafür nicht sein. Bild: Kunigunde Behringer

Im November beschloss Niedermair, mit den Fahrten als Busfahrer aufzuhören. Das war keine leichte Entscheidung – nicht nur für ihn: Sein Chef überredete ihn doch noch mitzufahren, als zusätzlicher Begleiter. Ob er das kann, weiß er noch nicht. Denn es hat ihm immer viel Spaß gemacht, Bus für andere zu fahren. Ein wenig Nervenkitzel zu haben, dass hoffentlich alles klappt. Außerdem komme er so viel herum, dass er privat eigentlich gar nicht in den Urlaub zu fahren braucht, meint er lachend. Und das empfinden seine Gäste auch so: „Er ist zufrieden, wenn wir zufrieden sind.“