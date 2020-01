vor 58 Min.

Dieser Meringer kommt ursprünglich aus dem Tal der Hundertjährigen in Pakistan

Plus Aziz Ur-Rahman lebt seit 2003 in Mering. Bis heute führt er Bergsteiger und Touristen in den Norden Pakistans. Seine Heimat birgt ein besonderes Geheimnis.

Von Heike Scherer

„Das Tal der Hundertjährigen“ wird seine Heimat genannt – eine Gegend hoch im Himalaya, mit märchenhafter Landschaft, die lange weitab von der Welt lag. Ein Tal, in dem die Menschen sagenhaft alt werden sollen und anders aussehen als im Rest Pakistans - nämlich oft hellhäutig, blond, blauäugig. Aus eben diesem Hunza-Tal stammt Aziz Ur-Rahman. Seit 2003 aber lebt er in Mering - der Liebe wegen. Doch noch immer führt er Reisende und Bergsteiger in seine alte Heimat.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen