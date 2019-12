vor 19 Min.

Diskutieren die Dasinger Gemeinderäte zu lang?

Zum Jahresabschluss sind die Sitzungszeiten des Dasinger Gemeinderats ein Thema. Bürgermeister Nagl spricht sich für kürzere Diskussionen aus.

Von Andreas Alt

Bürgermeister Erich Nagl sprach in seiner Ansprache auf der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderates von einem „turbulenten Jahr“. Die Turbulenzen beschränkten sich jedoch auf große Bauprojekte wie den neuen Bauhof, der im kommenden März fertig sein soll, die Renovierung der Schule mit Einrichtung der Bücherei, die Reaktivierung des alten Dasinger Kindergartens, die Erweiterung der Feuerwehrhäuser in Taiting und Dasing, den demnächst startenden Rathausneubau und das Förderprogramm ISEK zur Neugestaltung des Ortskerns. Auch den Ausbau der Waldstraße, mit dem sich die Gemeinde den Unmut von Anliegern zuzog, erwähnte er beim Jahresabschluss des Gemeinderats im Gemeinschaftshaus Rieden.

Dasinger Gemeinderat Fiehl will länger als 23 Uhr diskutieren können

Nagl wie auch seine Stellvertreterin Anne Glas dankten dem Rat und der Verwaltung für die geleistete Arbeit. Glas sagte, die Diskussionen seien konstruktiv gewesen. Beim Rückblick regte Peter Fiehl an, künftig in bestimmten Fällen das Ende der Sitzung über 23 Uhr hinaus zu verschieben, wenn nur noch wenige Tagesordnungspunkte zu behandeln seien. Das kann in der Geschäftsordnung nach der Kommunalwahl im Frühjahr so geregelt werden. Fiehl bezog sich auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzungen. Der öffentliche Teil dauert meist nur bis etwa 21 Uhr.

Braucht Dasing 2020 mehr Kindergartenplätze?

Nagls Anliegen war, Diskussionen im Rat nach Möglichkeit abzukürzen. Er bat außerdem darum, Informationsbedarf nicht erst während einer Sitzung anzumelden; die Verwaltung müsse sich darauf auch vorbereiten können. Der Bürgermeister macht sich darauf gefasst, im kommenden Jahr zusätzliche Kindergartenplätze anbieten zu müssen. Infrage komme entweder eine Erweiterung des Kindergartens in Wessiszell oder der Einsatz von Containern in Dasing. Zunächst sollen die genauen Anmeldezahlen bis Januar noch abgewartet werden, so Nagl.

An die kurze Sitzung schloss sich eine besinnliche Adventsfeier mit einem gemeinsamen Essen an.

Themen folgen