24.10.2020

Drei Jugendliche stehen in Friedberg unter Verdacht

Die Polizei in Friedberg sucht Geschädigte, deren Autos in der Haagstraße geparkt waren und auf die vermutlich Jugendliche eingeschlagen haben.

Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 22 Uhr der Polizei Friedberg, dass in der Haagstraße mehrere Jugendliche auf Autos einschlagen würden. Die Beamten griffen dort drei Jugendliche auf, beschädigte Fahrzeuge konnten jedoch noch nicht festgestellt werden. Eventuelle Geschädigte, deren Fahrzeuge in der Haagstraße geparkt waren, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0821/323-1710 mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)

