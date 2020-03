vor 33 Min.

Drei junge Männer retten in Derching ein Menschenleben

Plus In Derching stürzt ein Radler an der Bushaltestelle. Wie Passanten einen 65-Jährigen vor bleibenden Schäden oder gar dem Tod bewahren.

Von Thomas Goßner

Vormittags gegen 10 Uhr an der Bürgermeister-Schlickenrieder-Straße in Derching: Simon Elbl ist mit in seinem Unimog unterwegs und bemerkt an der Bushaltestelle eine Person, die offensichtlich vom Fahrrad gefallen ist. Er hält an, prüft das Bewusstsein des Mannes und erkannt sofort die Notlage. Zwei hinzugekommene Autofahrerinnen alarmieren den Rettungsdienst. Und zum Glück gibt es in 50 Meter Entfernung beim Feuerwehrhaus einen Defibrillator. Simon Elbl spurtet los und rettet damit ein Menschenleben.

Volker Brand, der mit seiner Friedberger Firma MedX5 solche Defibrillatoren vertreibt, spricht von einer mustergültigen Aktion. Gemeinsam mit den zwischenzeitlich auch am Ort des Geschehens eingetroffenen Hubert Barzak und Patrick Michalke startete Elbl sofort die Reanimationsmaßnahmen. Friedberg: Das Gerät gibt die Anweisungen Oberkörper freimachen, Elektroden aufkleben, Herzdruckmassage – das Gerät gibt dazu die Anweisungen. Der Defibrillator löste insgesamt vier Schocks aus. Als wenige Minuten später der Rettungsdienst eintraf, war der Mann bereits wieder bei Bewusstsein. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der 65-Jährige hatte Herzkammerflimmern, das ohne schnelle Hilfe zu bleibenden Schäden oder gar zum Tod führen kann. Das Herz beginnt dabei zu zittern und kann den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen. „Nach drei Minuten sterben die ersten Gehirnzellen ab, nach fünf Minuten gibt es irreversible Schäden bis hin zum Wachkoma“, erläutert Volker Brand: „Nach acht Minuten ist der Patient tot.“ Der Patient liegt noch auf der Intensivstation Zwar liegt der Mann immer noch auf der Intensivstation, doch zumindest ist keine dauerhafte Schädigung eingetreten, berichtet seine Frau. Sie hat gleich nach dem Zwischenfall die Telefonnummern der drei Lebensretter recherchiert und sich bei ihnen bedankt. „Ich finde es ganz toll, dass jemand den Mut hat zu helfen und nicht einfach wegschaut“, sagt sie. Wenn ihr Mann, zu dem sie wegen der Corona-Krise nur telefonischen Kontakt hat, aus dem Krankenhaus kommt, werde er sich gewiss auch noch bei den jungen Männern melden. Auch Volker Brand von MedX5 gratuliert dem Trio: „Wir freuen uns sehr über die glücklichen Umstände der lebensrettenden Maßnahmen und wünschen dem Patienten eine vollständige Genesung.“ Die Friedberger Firma MedX5 bereitet den Defi wieder auf Im Anschluss an den Einsatz an der Bushaltestelle wurde der Defi zur Aufbereitung und Aufrüstung zu MedX5 gebracht. Die Daten wurden gesichert und eine ausführliche technische Prüfung durchgeführt. Direkt danach kam das Gerät wieder zu seinem Platz im Derchinger Oberdorf zurück, wo er für Notfälle bereitsteht. Alle Informationen zu den Standorten von Defibrillatoren findet man auf der kostenfreien App und Webseite https://citizenssavelives.com/de/. Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag: Dem Tod von der Schippe springen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

