vor 5 Min.

Dürfen Gleitschirmflieger in Dasing landen?

Lokalpolitiker sind offen für die Pläne von zwei Piloten

Von Tom Trilges

Manche Mitglieder im Bauausschuss schreckten schon ein wenig auf, als Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler) ankündigte, Dasing werde womöglich bald einen Flugplatz bekommen. Doch was hat es damit auf sich?

Gottfried Braun aus dem Friedberger Stadtteil Harthausen und der Dasinger Gemeinderat Johannes Ankner (Freie Wähler) sind passionierte Flieger. Eine Erlaubnis, mit ihren Gleitschirmen in der Luft zu sein, haben sie. Jedoch dürfen sie nirgends starten und landen. „Das ist schwierig in der Praxis“, scherzte Ankner im Bauausschuss.

Im Gespräch ist ein Gelände zwischen Wessiszell und der A8, das teilweise einem Privatmann und der Gemeinde Dasing gehört. Der private Grundstücksbesitzer stimmte bereits der Nutzung durch die Gleitschirmflieger zu. Bürgermeister Nagl erläuterte, man habe verschiedene Standorte zum Starten und Landen geprüft, unter anderem im Paartal – dort geht es aber wohl wegen der Bahnstrecke und den Windverhältnissen nicht. „Auch alle anderen Optionen scheinen nicht machbar zu sein“, so Nagl.

Bedenken gab es bisher wegen des vermeintlichen Fluglärms. Dazu sagte Gottfried Braun im Bauausschuss: „Das ist wie ein Motorroller und dazu kommen die Geräusche vom Propeller. Ich behaupte, dass die Menschen in der Regel nicht einmal mitkriegen, was ich da mache.“ Nachts dürften die Piloten ohnehin nicht fliegen. Ankner wies darauf hin, dass es bereits elektrische Motoren gebe, die noch mal deutlich leiser seien. Ansonsten sei das Gelände ebenfalls bestens geeignet, weil weit und breit keine Wohnhäuser stünden und der Wind meist so einfalle, dass die Piloten von dem Standort aus Dasing herausflögen und nicht genau über den Ortskern.

„Hat da bald jeder sein Flugtaxi in der Luft oder wie können wir das ganze für die Zukunft in einem übersichtlichen Rahmen halten?“, fragte Zweite Bürgermeisterin Anne Glas (Aktive Bürger) zu den Plänen. „Wir fliegen nur ein bis zwei Mal die Woche. Und wir wären bereit, die Erlaubnis auf uns beide und eventuell eine dritte Person zu beschränken“, sagte Braun.

Peter Fiehl (CSU) wollte wissen, ob es Probleme wegen der nahe gelegenen A8 geben könne. „Wir müssen mindestens 150 Meter hoch fliegen, ich bin aber meist sogar 300 meter über dem Boden, weil ich auf keinen Fall einen Autofahrer stören will“, so Braun zu der Sorge.

Die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich insgesamt offen für das Vorhaben von Ankner und Braun. Sie wollen das Thema zeitnah im Gemeinderat behandeln. Es kristallisierte sich heraus, dass wohl zunächst eine zeitlich befristete Erlaubnis erteilt werden könnte, um abzuwarten, ob die Bedenken tatsächlich unbegründet sind. Bürgermeister Nagl erklärte, er werde sich beim zuständigen Südbayerischen Luftamt informieren, welche zusätzlichen Beschränkungen bei einer Erlaubnis möglich und sinnvoll seien. Er empfahl Ankner und Braun außerdem, mit dem Grundstücksbesitzer einen Pachtvertrag über die Nutzung zu schließen. Ankner stellte zu den bis zu drei Stunden langen Flügen mit dem Gleitschirm fest: „Seine Heimat von oben zu sehen ist ein Traum, den wir gerne leben.“

