E-Bike am Bahnhof von Mering gestohlen

Die Polizei Friedberg meldet den Diebstahl eines E-Bikes in Mering.

Böse Überraschung für den Besitzer eines hochwertigen E-Bikes, das er am Bahnhof von Mering abgestellt hatte.

Von Ute Krogull

Ein hochwertiges blau-rotes E-Bike der Marke Specialized wurde in Mering gestohlen. Wie die Polizei Friedberg jetzt meldet, entwendete ein Unbekannter das Fahrrad am Sonntag, 5. Januar, zwischen 10 und 22 Uhr am Bahnhof.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen aus Mering

Das Rad war mit einer Kette am Fahrradständer gesichert. Hinweise unter 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg.

