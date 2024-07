Auge in Auge mit Mario Gomez: Luisa Weindl ist Teil der Fußball-EM

Sogar Lob vom Bundeskanzler gab es für die Freiwilligen bei EM: „Ich bin sehr zufrieden und dankbar für all die Sicherheitskräfte und die unglaublich vielen Freiwilligen, dass das überall so gut klappt – von den Fanzonen angefangen bis rund um die Spiele“, sagte Olaf Scholz vor dem Achtelfinalerfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Eine der vielen Freiwilligen ist die 22-jährige Luisa Weindl aus Friedberg. Warum macht sie das und was macht ihr Spaß daran?

Pro Spielstadt gibt es 1600 Volunteers, die das Turnier in 25 Bereichen wie bei den Einlasskontrollen, als Fahrer oder im VIP-Bereich unterstützen. „Ich selbst bin im Bereich Volunteer-Management in München an der Arena als Springer eingesetzt. Wir unterstützen das Kernteam an den Nichtspieltagen unter anderem in der Uniformausgabe oder bei der Nachbesetzung von offenen Stellen“, beschreibt Luisa ihre Aufgabe. Besonders an den Spieltagen wird sie in Bereichen eingesetzt, wo kurzfristig andere ausfallen. „Wir bekommen also bereits in der Vorbereitung viel mit, können aber auch in mehrere unterschiedlichen Bereiche schnuppern“ – das gefällt ihr.

Icon Vergrößern Luisa Weindl aus Friedberg arbeitet als Volunteer teilweise auch im VIP-Bereich der EM. Foto: Luisa Weindl, Privat Icon Schließen Schließen Luisa Weindl aus Friedberg arbeitet als Volunteer teilweise auch im VIP-Bereich der EM. Foto: Luisa Weindl, Privat

Luisa absolvierte 2019 ihr Abitur und anschließend eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau im Augsburger Hotel Maximilian’s. Seit fünf Jahren arbeitet sie dort überwiegend im Eventmanagement. Momentan befindet sie sich vier bis fünf Tage die Woche in München und war bislang bei allen Partien dort vor Ort. „Ich habe einen Aufruf über Instagram gesehen und mich direkt beworben. Bei so einem großen Sport-Event hinter den Kulissen dabei zu sein, steht schon lange auf meiner Wunschliste“, antwortet die 22-Jährige auf die Frage, wie sie auf die Tätigkeit kam.

An Spieltagen im Stadion des FC Bayern sind die Helfer knapp sechs Stunden vor Anpfiff am Volunteer-Center. Das ist ein großes Zelt neben der Arena. Dort ist Luisas Aufgabe, die anderen Volunteers an ihre Positionen zu verteilen. Zudem betreut sie mit ihren Kollegen den Kiosk im Center.

Sobald die meisten Bereiche auf Position sind, werden die Springer auf unbesetzte Positionen zugewiesen. Die Friedbergerin hat bislang zweimal im Ticket-Check sowie beim Spiel zwischen Serbien und Dänemark im Zuschauer-Service geholfen. Hier stehen die Helfer rund um das und im Stadion, um den Fans den Weg zu zeigen und für Stimmung zu sorgen. Nach dem Spiel sorgen die Volunteers für Ordnung und lassen gemeinsam mit einem Feierabendgetränk den Abend ausklingen.

„Am Eröffnungsspiel durfte ich tagsüber im VIP-Hotel bei der Ausgabe der Lounge-Pässe aushelfen. Als hier plötzlich Mario Gomez vor mir stand, war ich schon sehr überrascht und begeistert“, so Luisa. „Aber auch die Atmosphäre am Abend des Eröffnungsspieles, am und im Stadion mit all den schottischen und deutschen Fußballfans, hat mich in seinen Bann gezogen. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben.“

Fußball-EM: Deutschland ist der Favorit der Friedbergerin

Besonders Spaß macht ihr die Zusammenarbeit mit jungen und motivierten Menschen, die alle Lust auf das Projekt haben. Zudem knüpft sie dort neue Kontakte und schließt neue Freundschaften. „Es ist einfach ein großes, gemeinsames Fest. Das letzte Deutschlandspiel haben wir mit unserem Team gemeinsam in der Fanzone angeschaut“, erzählt die junge Frau. Und wem drückt sie Daumen? „Mein Favorit ist natürlich Deutschland, jedoch habe ich ein ungutes Bauchgefühl und glaube, wir werden nicht gewinnen.“