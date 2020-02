07.02.2020

Ein Appell für den Schießsport

Tell Dasing bleibt vom Mitgliederschwund nicht verschont. Besondere Mitglieder werden auf Versammlung geehrt

Der Schützenverein Tell Dasing hat ein abwechslungsreiches Jahr 2019 hinter sich. Auf der Jahreshauptversammlung blickte der Verein auf eine Vielzahl gelungener Veranstaltungen und erfolgreicher Wettkämpfe zurück. So erinnerte Thomas Arnold unter anderem an das 30. Verwaltungspokalschießen, das die Tell-Schützen ausgerichtet hatten, und an das Dasinger Ortsvereineschießen.

Sportleiter Reinhold Müller berichtete von den Rundenwettkämpfen und Meisterschaften. Mit vorderen Plätzen bei der oberbayerischen und bayerischen Meisterschaft konnten die Dasinger Armbrustschützen überzeugen. Mit der Armbrust erreichte Katja Schwibinger mit dem 15. Platz bei den Damen die beste Einzelplatzierung für die Tell-Schützen bei der deutschen Meisterschaft. Im Jugend-Rundenwettkampf belegte Maria Menzinger, die für KK Harthausen-Paar startet, den dritten Platz der Einzelwertung. Da der Verein im Nachwuchsbereich einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen hatte, appellierte Reinhold Müller an alle Anwesenden, sich mit mehr Engagement für den Verein und den Schießsport einzusetzen.

Hildegard Reimchen gab einen Einblick in die Geschehnisse in der Bogenabteilung. Im letzten Jahr nahmen die Bogensportler zweimal erfolgreich am Lindacher Bogenturnier und an weiteren Wettkämpfen teil. Doch auch die Veranstaltungen auf dem Dasinger Bogenplatz kamen nicht zu kurz. Neben dem Drei-Kronen-Schießen, dem Fischschießen sowie dem Sommerfest gab es genügend Veranstaltungen auf dem Bogenplatz, wofür sich Vorsitzende Hildegard Reimchen bei allen Helfern bedankte.

Auf 25-jährige Mitgliedschaft können Elke und Hermann Zuschke sowie Hildegard und Erwin Reimchen zurückblicken, wofür sie die silberne Ehrennadel des bayerischen Sportschützenbunds, das bronzene Vereinsabzeichen sowie einen Porzellankrug des Vereins überreicht bekamen.

Als Förderer des Vereins erhielten auch Anni Gaßner und Horst Müller eine Ehrennadel sowie einen Porzellanteller des Vereins. Altbürgermeister Matthias Feiger bekam die goldene Vereinsnadel und ein Zinnemblem des Vereins.

Eine besondere Ehrung erhielt Erich Mayr, der seit dem Jahr 1967 bei den Tell-Schützen ist. Neben seiner sportlichen Aktivität war er außerdem acht Jahre als zweiter Schützenmeister tätig, bevor er von 1993 bis 2002 den Verein als Erster Vorstand leitete. Mitte der 1980er-Jahre brachte er den Armbrustsport nach Dasing. In der Fahnenabordnung und als Fahnenträger ist er seit 2008 ein zuverlässiger Begleiter. Als Anerkennung wurde er nun vom Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

