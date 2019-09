Ein Blick in die Vergangenheit hilft beim Umweltschutz

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es viele Initiativen, Plastik zu reduzieren. Was nutzt das?





Es gibt immer eine Entschuldigung, warum man ausgerechnet an diesem Tag nicht auf die Einwegverpackung oder die Plastikteller verzichten kann. Und was macht schon das bisschen Plastik? Doch das schlechte Gewissen bleibt – zu Recht. Denn die Produktion von Plastik verbraucht Ressourcen, Mikroplastik im Wasser und Plastikmüll (auch aus Deutschland) in den Weltmeeren schaden der Umwelt. Auch wenn viele das Gefühl haben „Was kann ein Einzelner schon tun?“, wird es ein „Weiter so!“ nicht geben. Dass sich in der Summe viel tut, zeigen die Initiativen, die im Wittelsbacher Land entstanden sind:

Vereine nutzen Mehrweggeschirr, Refill-Becher sind bei Bäckern willkommen, Lokale packen Essen in Mehrwegboxen ein. Interessant ist, dass all das nichts Neues ist. Einst holte man das Bier im Krug vom Wirt, man brachte sein Pausenbrot in der Brotzeittüte mit, die mehrmals verwendet wurde, auf Plastik hätte niemand ein Essen angeboten, Strohhalme galten als Luxus und waren kaum vorhanden. Irgendwie konnte man sein Getränk auch so trinken. Vielleicht müssen wir uns nur auf Lebensart und Sparsamkeit der Generation vor uns besinnen, um die Umwelt zu schonen.

