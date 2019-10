11:47 Uhr

Ein Fotograf mit Blick fürs Detail

Zahlreiche Bilder, wie diese Aufnahme von Rieden am Ammersee hat Fotograph Manfred Köhler im Laufe der Jahre gemacht. Eine kleine Auswahl ist derzeit in der Kissinger Bücherei zu sehen.

Manfred Köhler von den Meringer Fotofreunden zeigt in der Kissinger Bücherei seine Naturaufnahmen zum Thema „Mythos Wald“.

Bäume werfen ihre Schatten auf ein Meer von Märzenbechern, Wurzeln wachsen zu einem kunstvollen Geflecht, Blätter schimmern in frischem Grün – mit Liebe zum Detail blickt der Meringer Fotograf Manfred Köhler auf den Wald. Einige dieser Eindrücke sind derzeit bei seiner Ausstellung in der Kissinger Bücherei zu sehen.

Köhler ist vielen auch bekannt als Leiter der Meringer Film- und Fotofreunde. Er ist seit 40 Jahren mit der Kamera unterwegs und hat in dieser Zeit rund 40000 Bilder angesammelt. Davon ist in der Ausstellung mit 37 Ansichten nur ein winziger Bruchteil zu sehen. „Einer meiner Lieblingsbäume ist die Eiche. Das Stabile und Knorrige an ihr mag ich sehr“, sagte der gelernte Mathematiker und Physiker bei der Vernissage, die vor Kurzem stattfand.

Interessierte können die Fotoausstellung noch bis zum Ende der PaarKunst-Tage am 27. November zu den Öffnungszeiten der Kissinger Bücherei besuchen. Die Ausstellung ist Bestandteil der diesjährigen Paarkunstaktion. Passend zu den gezeigten Bildern veranstaltet die Bücherei dienstags ihr Kulturcafé rund um das Thema „Mythos Wald“, wobei Jäger, Förster und Imker jeweils aus ihrem Erfahrungsschatz berichten.

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag: 14 bis 19 Uhr; Mittwoch und Freitag 10 bis 14 Uhr; Samstag: 10 bis 13 Uhr

