Ein Sprungturm für den Friedberger See

Plus Die Junge Union schlägt Verbesserungen für das beliebte Badegewässer vor. Morgen entscheidet der Stadtrat, ob der Ideenkatalog eine nähere Beratung wert ist.

Neuer Anlauf für den Friedberger See: Die Junge Union hat einen Ideenkatalog erarbeitet, wie das Freizeitgewässer sauber, sicher und für alle Generationen attraktiver gemacht werden kann. Die CSU-Fraktion bringt das Konzept nun in die Stadtratsarbeit ein, damit die Maßnahmen möglichst bis zum Beginn der neuen Badesaison umgesetzt werden kann.

Fachplaner sorgt für Entsetzen

Fünf Jahre ist es her, dass sich Martha und Franz Reißner (SPD) mit eine langen Mängelliste an die Stadt gewandt und eine Art Masterplan für den See angeregt hatten. Ein Vorschlag, der im Februar 2014 im Bauausschuss auf einhellige Zustimmung stieß. Als jedoch ein Fachplaner einige Monate später ein Konzept vorlegte, war die Ablehnung ebenso einhellig. Mit einem Aufwand von 1,3 Millionen Euro sollten die Badegewohnheiten am Friedberger See quasi auf den Kopf gestellt werden. Im Norden sollten künftig Familien und Senioren ein passendes Angebot finden, wer als junger Mensch Sport treiben und dabei auch laut sein will, sollte im Süden heimisch werden. Also genau anders herum als bisher.

In der Zwischenzeit hat es zwar punktuelle Verbesserungen gegeben wie einen neuen Rettungsweg, das Grillverbot, die Verbesserungen bei der Sauberkeit oder einer Ausweitung des Sicherheitsdienstes zu kritischen Zeiten. Die Idee eines Gesamtkonzeptes wurde aber nicht weiterverfolgt. Darum hat sich jetzt die Nachwuchsorganisation der CSU mit dem Thema beschäftigt und schlägt ein Bündel von Maßnahmen vor, die mit dem Grundstückseigentümer, dem Kioskbetreiber und der Wasserwacht abgestimmt sind.

Sprungturm Bereits beim Jugendforum wurde der Wunsch nach einem hölzernen Sprungturm samt Steg geäußert. Die Stadtverwaltung soll Standorte und Kosten prüfen.

Pfandringe Jeden Sommerabend sammeln die Ordnungskräfte leere Flaschen auf der Liegewiese ein. Um das Gelände sauber zu halten und die Pfandflaschen leichter verwerten zu können, könnten sogenannte Pfandringe an den Mülleimern angebracht werden. In diese Ablagen können, so die Produktwerbung, Passanten ihr Leergut ohne schlechtes Gewissen zurücklassen, Pfandsammler müssen nicht in die Mülleimer greifen.

Schließfächer Vielen Badegästen sein ein sicheres Verstauen ihrer Wertsachen wichtig, so die Junge Union. Sie schlägt eine versetzbare Schließfachanlage vor, die außerhalb der Badesaison auch für andere Veranstaltungen genutzt werden könnte.

Tiefenmesslatte An der Südostseite des Sees gebe es Bereiche, an denen ein problemloses Stehen möglich sei. Zur Erhöhung der Sicherheit könnte hier eine Tiefenmesslatte angebracht werden, die ermüdeten Schwimmern auch bei schwankenden Wasserständen anzeigt, dass hier sicherer Grund unter den Füßen ist.

Bis zum Sommer umsetzen

Der Stadtrat hat am Donnerstag (19 Uhr, Rathaussaal) darüber zu entscheiden, ob er sich mit dem Vorschlag der Jungen Union überhaupt näher befassen will. Die CSU drängt aber darauf, dass sie möglichst schnell in einer Projektgruppe oder in Ausschüssen des Stadtrats beraten und bis zum Sommer umgesetzt werden.

