Ein besonderer Bischofsbesuch für Mering

Plus Bischof Bertram war zu Besuch in Mering. Unter Corona-Auflagen konnten aber nur 200 Gläubige den Gottesdienst mitfeiern.

Bertram Meier ist zum ersten Mal als Augsburger Bischof in Mering. Diese Premiere hätten sicherlich gerne viele Gläubige der katholischen Pfarrei Sankt Michael gemeinsam beim Patroziniums-Gottesdienst am Sonntag gefeiert. Bertram Meier ist zwar nicht zum ersten Mal in der Marktgemeinde, doch als Bischof war es ein Antrittsbesuch. Pfarrer Thomas Schwartz kennt ihn gut, war Meier doch sein Primizprediger vor 30 Jahren.

Geplanter Termin statt spontaner Gottesdienstbesuch

Doch die geltenden Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie zwingen den Meringer Seelsorger zu massiven Einschränkungen. Nur nach schriftlicher Anmeldung konnten die Besucher am Festgottesdienst teilnehmen. Das war einigen sicherlich zu aufwendig, andere sorgten sich, trotz reduzierter Besucherzahl, vor einer Ansteckung und verzichteten auf den Gottesdienstbesuch.

In diesen Zeiten wird deutlich, dass alles, was sonst so selbstverständlich ist, eben nicht so einfach möglich ist. Dann wird aus einem spontanen Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen ein geplanter Termin. Vielleicht regt das auch einmal wieder zum Nachdenken an und sorgt für eine neue Wertschätzung.

