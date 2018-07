16:00 Uhr

Ein großes Fest in Mering für die neuen Bewohner

In der Wendelsteinstraße werden zwei neue Gebäude der Kreiswohnbau GmbH eingeweiht. Doch die neue Anlage reicht für Mering bei weitem nicht aus

Von Manuela Rieger

In der Wendelsteinstraße 5 und 7 gab es am Wochenende etwas zu feiern. Die beiden Neubauobjekte sind nun offiziell fertig. Zur Feier des Tages waren neben dem Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, Vertretern der Wohnbau GmbH, die beiden Ortspfarrer, Landtagsabgeordnete und die Nachbarn der Gebäude anwesend. Für gute Stimmung sorgte die Kolpingkapelle.

Mit Fördermitteln des Landes sind hier 23 Sozialwohnungen neu entstanden. Zwei öffentlich geförderte Einzimmer-Appartements; 15 Zweizimmer-, drei Dreizimmer- und drei Vierzimmerwohnungen sind in Mering eingeweiht worden. Für den derzeit hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum im Wittelsbacher Land stellt das Projekt zwar keine Lösung, aber ein Modell dar, wie man die Zahl der Sozialwohnungen steigern kann. In der neuen Wohnanlage leben junge Familien neben Senioren, alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern neben Menschen mit Behinderung. Gestaffelte Mietpreise ermöglichen eine Mischung von Mietern mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen. In etwa einem Drittel der Wohnungen leben Menschen mit geringem Einkommen zu einer Miete von 5 Euro für den Quadratmeter, im oberen Segment bei 7 Euro. Und das liegt weit unter der üblichen Mietpreisen.

Max Rössle, Vorstand von der Wohnbau GmbH, umriss kurz den Umfang der Bauphasen und lobte auf der Einweihungsfeier die verantwortlichen Planungsteams, Handwerker und alle Beteiligten. Stolz war Rössle auf die Beteiligung einheimischer und regionaler Betriebe. „Wir können in Berlin und München Purzelbäume machen – wenn der private Bereich der Unternehmen nicht mit anpackt, drehen wir uns im Kreis.“ In seinem Grußwort wünschte Bürgermeister Kandler den Bewohnern Zusammenhalt und einen freundlichen Umgang miteinander. Dabei ging ihm nicht in den Kopf, warum im Gemeinderat die Frage gestellt wird: Braucht es überhaupt sozialen Wohnungsbau? Sozialer Wohnungsbau, bezahlbar und qualitativ hochwertig, das sind die 23 Wohnungen an der Wendesteinstraße. Doch als eines der wesentlichen Probleme des zu geringen Wachstums bezahlbaren Wohnraums bezeichnete Kandler den Grundstücksmangel. Er betonte, dass die Kommune zusätzlich für den Verkauf dieser Flächen einen Festpreis fordern müsste, damit sozial eingestellte Bauträger eine Chance haben, gegenüber finanzstarken Investoren überhaupt zum Zug zu kommen. Er forderte, Sozialwohnungen qualitativ hochwertig zu bauen, weil „eine hohe Qualität und gute Ausstattung nicht nur ein Wohlfühlklima für die Mieter schaffen, sondern die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration von Gruppen mit unterschiedlichem Einkommen in die Wohnanlage sind.“

Das Bild von den „billigen“ Sozialwohnungen kommt einem hier nicht mehr in den Sinn. Doris Andersen und ihr Sohn Justin freuen sich über den Balkon, den sie jetzt haben und ohne Auto alles erledigt werden kann. Klaus Keppner und seine Frau Gudrun fühlen sich nach eigenen Worten „sauwohl“ und genießen den Sommer auf ihrer Terrasse mit dem Gartenzwerg. Den Segen haben die Bewohner, der katholische Pfarrer Thomas Schwarz und die evangelische Pastorin Marion Sichert wünschten den Bewohnern ein friedliches Miteinander.

Themen Folgen