Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Sachschaden größer als Beute

Die Polizei Friedberg sucht einen Einbrecher, der in ein Geschäft in Mering eingedrungen ist.

Ein Unbekannter bricht in ein Meringer Bekleidungsgeschäft ein. Er erbeutet Bargeld und richtet einen Sachschaden an.

In ein Bekleidungsgeschäft in der Herzstraße in Mering wurde eingebrochen. Die Tat habe sich zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Montag, 8.35 Uhr, ereignet, meldet die Polizei Friedberg.

Einbrecher verursacht 2500 Euro Sachschaden

Der Täter entwendete Bargeld im mittleren einstelligen Bereich und richtete einen Sachschaden von rund 2500 Euro an. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

