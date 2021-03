11:25 Uhr

Einbruch in Merchinger Schule - waren es Jugendliche?

Sind Jugendliche in die Grund- und Mittelschule in Merching eingebrochen?

Die Polizei wird in die Grund-und Mittelschule in Merching gerufen. Jugendliche sollen eingebrochen sein. Als die Polizei ankommt, ist niemand mehr da.

Jugendliche hielten sich in der Schule in der Merchinger Kirchstraße auf, wurde der Polizei Friedberg am Montag gegen 21.30 Uhr mitgeteilt. Daraufhin fuhren Beamte zur Schule, konnten aber niemanden mehr im Gebäude auffinden. Die Polizei vermutet, dass die Jugendlichen durch ein offenes Fenster in die Schule gelangten.

Polizei sucht jugendliche Einbrecher

In der Nacht konnte kein Sach- oder Diebstahlschaden festgestellt werden. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

