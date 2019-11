vor 34 Min.

Einbruch in Wohnhaus: Wer hat zwei verdächtige Personen gesehen?

Erst wurden am Freitag zwei merkwürdige Personen in der Dasinger Wankstraße gesehen - dann wurde ein Einbruch gemeldet. Die Polizei Friedberg vermutet einen Zusammenhang.

Am Freitag hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Wankstraße in Dasing auf und gelangten so ins Gebäude. Es wurden Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen und es wurde Sachschaden von 2000 Euro verursacht. Auffällig war laut Polizei Friedberg, dass gegen 17.30 Uhr zwei verdächtige Personen die Wankstraße entlang liefen.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für den Einbruch in Dasing

Zeugen, die nähere Angaben zu diesen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (FA)

Themen folgen