16:02 Uhr

Einbruch und Diebstahl bei Dasinger Straßenmeisterei

Einbrecher in Dasing verschafften sich trotz Maschendrahtzaun Zutritt zum Gelände eines Autobahnbetreibers und richteten Schäden an.

Einbrecher haben bei einem Autobahnbetreiber in Dasing tausende Euro Schaden angerichtet. Bisher sind die Täter nicht gefasst worden.

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher das Betriebsgelände des Autobahnbetreibers A+ in Dasing heimgesucht und Maschinen sowie Werkzeug entwendet. Zunächst versuchte sich einer der Täter am Zufahrtstor in der Autobahnabfahrtschleife. Dort scheiterte er jedoch an dem Vorhängeschloss.

Danach stiegen die Täter über den Maschendrahtzaun. Gezielt gingen sie zu einem roten Balkenmäher der Marke Honda. Um diesen vom Gelände zu bringen, wurde der Maschendraht großflächig aufgezwickt. In der Einfahrt zum Betriebshof muss der Mäher mithilfe entwendeter Auffahrrampen auf ein größeres Fahrzeug oder Anhänger geladen worden sein. Auch diverses Werkzeug stahlen die Täter.

Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Das Beladen könnte jemand beobachtet haben, der von München kam und die BAB an der Ausfahrt Richtung B300 verlassen hat. Hinweise werden an die Polizei Friedberg unter 0821 3231710 erbeten. (tril)

Themen Folgen