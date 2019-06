vor 27 Min.

Einbrüche in Friedberger Schreinerei und bei BC Rinnenthal

Unbekannte sind in eine Schreinerei sowie ein Vereinheim in Friedberg eingebrochen.

Unbekannte sind in eine Schreinerei in Friedberg-Harthausen und in das Vereinsheim des BC Rinnenthal eingestiegen.

Zwei Einbrüche in Friedberg beschäftigen aktuell die Polizei. Sie hofft auf Hinweise.

Eine Schreinerei in Harthausen weckte nun die Begierde eines Einbrechers. Zunächst überstieg er ein Zufahrtstor, um auf das Gelände in der Dasinger Straße zu gelangen. Danach hebelte er eine Fenstertür des Bürotraktes auf. Bei der gezielten Suche nach Bargeld fand er jedoch nur wenige Münzen aus der Wechselkasse, die er mitgehen ließ. Nach Verlassen des Anwesens drang er noch in einen daneben stehenden Schuppen ein und entwendete dort ein älteres schwarzes Trekking-Fahrrad mit auffälligen grünen Satteltaschen, mit dem er wohl das Weite suchte. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro.

In Vereinsheim des BC Rinnenthal wurde bereits im Herbst eingebrochen

Am Donnerstag wurde zudem ein erneuter Einbruch in das Vereinsheim des BC Rinnenthal bemerkt und angezeigt. Bereits im Herbst 2018 hatten Unbekannte dort eingebrochen. Jetzt hebelte der Täter wieder ein Fenster auf. Mutmaßlich konnte der Einbrecher kein Deutsch lesen, da vom Vorstand zur Vermeidung weiterer Schäden bereits Schilder angebracht wurden, dass dort nichts zu holen ist. Somit verließ er ohne Beute das Heim. Eine kleine Beute machte er dann doch noch im Freien: In einem Holzpavillon der Tennisabteilung fand er einen Getränkeautomaten. Diesen wuchtete er brachial auf und entnahm das wenige Münzgeld. Der Gesamtschaden liegt auch bei etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (tril)

