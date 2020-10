vor 19 Min.

Eine neue Idee könnte Mering von Zigarettenstummeln befreien

Plus Wie kann man Orte vor Zigarettenkippen bewahren? In Mering will die Firma Refag seine Premiere starten: Sie will die Filter recyceln und Raucher belohnen.

Von Eva Weizenegger

In Mering wurde eine neue Variante für Zigarettenrecycling vorgestellt. Das Start up-Unternehmen Refag, das sich derzeit in der Gründungsphase befindet, stellt einen speziellen Aschenbecher auf, in dem die Zigartettenstummel gesammelt werden sollen. Wie die Weiterverarbeitung aussieht, darüber informierten sich die Meringer Marktgemeinderäte.

Zunächst wird der Stummel nach Tabak, Papier und Filter getrennt. Aus dem Filter wird ein spezielles Kunststofgranulat unter ugabe von recycelten Polypropylen hergestellt. "Diese könnten anfangs für eigene Produkte und späöter auch als 3D-Druck Filament dienen", sagt Florian Eder von Refag. Um einen Anreiz für die Raucher zu schaffen, die Zigaretten auch wirklich im Aschenbecher der Firma Refag zu entsorgen, soll mithilfe eines speziellen QR-Codes für das Handy ein Punktesystem bedient werden. Nach 15 Punkten könnte man dann beispielsweise einen Becher Kaffee umsonst bekommen. Dies sei, so ein Vertreter der Firma im Umweltausschuss, durch Kooperationen mit örtlichen Gewerbetreibenden möglich. Noch ist diese Idee in Deutschland neu. In Frankreich gebe es dieses Modell bereits und werde mit Erfolg umgesetzt.

Meringer UWG ist skeptisch

Die Meringer Räte äußerten sich zunächst skeptisch. "Ich sehe diese Kooperation mit den Geschäften noch nicht", gab Paul Kuhnert von der UWG zu bedenken. Es seien ihm noch zu wenige Vorteile für die Gewerbetreibenden. Dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz (CSU) wollte wissen, wo denn aktuell recycelt werde. "Zu Beginn wollen wir die Filter nach dem Separieren lager", so der Florian Eder.

Grüne wollen mehr Förderung für Mering

Ein weiterer Punkt im Umweltausschuss war die Anfrage von Petra von Thienen (Grüne), ob die Kommune sich denn an den Förderprogrammen des Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA) beteilige. "In meiner Funktion als Kreisrätin war ich in der jüngsten Versammlung, und da fiel mir auf, wie viele Projekte von EVA unterstützt werden", so von Thienen. Stefan Gillich von der Verwaltung erklärte dazu: "Da bist bislang nichts abgerufen worden." Dies müsse von politischer Seite an die Verwaltung gehen. Im Umweltausschuss sorgte das für Verwunderung. "Vielleicht können wir bei künftigen Projekten auch mal daran denken, uns hier Zuschüsse zu holen", so von Thienen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen