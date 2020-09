05:39 Uhr

Einzelhandel: Geschäfte verschwinden weiter aus Mering

Von Peter Stöbich

Fast vier Jahre ist es her, dass der Meringer Gemeinderat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen hat. Als Ergänzung dazu sieht Bürgermeister Florian Mayer ein mit der Regierung abgestimmtes Konzept für den arg gebeutelten Einzelhandel im Zentrum der Marktgemeinde.

Mit der Ausschreibung wollen sich die Räte nach der Sommerpause befassen. Die klamme Kommune hofft auf Zuschüsse bis zu 60 Prozent. Um Fördermittel zu bekommen, muss Mering laut Mayer ein Fachbüro einschalten.

Meringer Marktbeauftragter schmeißt verärgert hin

Einen eigenen Marktbeauftragten gibt es nicht mehr, seit Karl Grabler diesen Posten Mitte vergangenen Jahres niedergelegt hat – aus Ärger „über die fehlende Bereitschaft des Ratsgremiums, die Innerortsproblematik ernsthaft und gemeinsam für Bürger und die Gewerbetreibenden zu lösen“, wie er sagt.

Die Probleme sind seit Langem bekannt und verschärfen sich zusehends. Schon vor acht Jahren hatte die Gemeinde einen Versuch mit einem Ringverkehr im Ortszentrum gestartet. Nach wie vor gibt es zu wenig Parkplätze, aber für den Bau einer Tiefgarage fehlt das Geld. Den Haushalt 2020 hat das Landratsamt nur mit Ach und Krach genehmigt und sieht die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde nicht mehr als gegeben an.

Von Attraktivität kann keine Rede sein, wenn man durch die Augsburger und Münchner Straße geht. Das ehemalige Modehaus Seiler ist seit zwei Jahren geschlossen und steht immer noch leer, der „Mein-dein-Meter-Laden“ an der Ecke zur Boutteville-Straße ist ebenfalls schon lange verwaist.

Nichts geht voran beim ehemaligen Modehaus Seiler. Bild: Gönül Frey

Wenige Schritte weiter ist zwar noch die geschwungene gelbe Werbeschrift von Elektro-Röhm an der Hauswand zu sehen, doch dieses Geschäft ist ebenso aus Mering verschwunden wie Schreibwaren-Hummel, Tabak-Schindler, die Schlosserei Bösl, Sport-Steinbrecher, das Wäschegeschäft Sinn und Seide und die Änderungsschneiderei Falk.

Das sind die Gründe für das Ladensterben in Mering

Die Gründe für das grassierende Ladensterben sind vielfältig: Zu steigenden Mieten und der Konkurrenz durchs Internet kommt jetzt auch noch die Corona-Krise. „Viele Kunden sind verängstigt“, sagt Snezana Strauß, die im Zentrum eine Parfümerie betreibt und Bademoden verkauft. Dass sie wegen der Abstandsregeln höchstens zwei Leute in ihren Laden lassen darf, sei nicht das einzige Problem: „Die jüngste Baustelle in der Münchner Straße hat die ohnehin schwierige Verkehrssituation noch weiter verschärft.“ Es fehle die Laufkundschaft in Mering.

Viele Geschäfte in Mering sind geschlossen oder abgewandert. Bild: Peter Stöbich

Wie Strauß musste auch Charlotte Cannaday ihr Kaufhaus für Gebrauchtwaren wochenlang schließen. „Jetzt kommen zwar schon wieder Stammkunden“, sagt sie, „aber insgesamt wird die Situation in Mering immer schwieriger.“ So wird der Kirchweihmarkt im Oktober ausfallen; ob der traditionelle Weihnachtsmarkt am Marktplatz heuer stattfinden kann, steht laut Mayer noch nicht fest.

Das Notwendigste bekommt man in Mering noch

Mit ihrem Fahrrad ist Juliane Reithmair zum Einkaufen unterwegs, soweit es das Wetter zulässt. „Das Notwendigste bekomme ich im Ort schon noch“, sagt die 66-Jährige, „wir haben drei Apotheken, aber Schuhe kann ich zum Beispiel nicht mehr kaufen.“ Dazu müsse sie ins Gewerbegebiet St. Afra oder nach Augsburg fahren.

Die Meringer Geschäftswelt im Innenort steht häufig in der Kritik. Wir haben uns bei Passanten und Ladenbesitzern umgehört. Im Video erklären sie, wie sie die Lage bewerten. Video: Eva Weizenegger und Philipp Schröders

„Viele Leute wollen nicht begreifen, dass auch ihr Einkaufsverhalten mit schuld an der Misere ist“, meint Maria Bösl, „da wäre dringend ein Umdenken notwendig.“ Die Wurzeln ihres Haushaltswarengeschäfts reichen 160 Jahre zurück. „Die beste Beratung nützt nichts, wenn die Kunden zum Einkaufen nach München oder Augsburg fahren.“ Dass viele auswärtige Kunden ausbleiben, hat Susanne Häring festgestellt. Sie verkauft Fliesen und Kaminöfen und hat momentan genügend Aufträge, aber auch ihr fehlen die Marktsonntage und Parkplätze.

Wie es angesichts der prekären Lage in Mering weitergehen soll, weiß niemand so recht. Schon vor fünf Jahren war über die Stelle eines Marktbeauftragten diskutiert worden, aber erst 2018 hatte Karl Grabler diese 450-Euro-Stelle angetreten. Er arbeitete in einer Projektgruppe mit 13 Vertretern von Gewerbetreibenden und den fünf Abteilungsleitern der Verwaltung. Das Ergebnis war ein fast 150 Seiten umfassendes Konzept mit Dutzenden von Ideen und Maßnahmen, unter anderem eine gemeinsame Werbe-strategie und eine bedarfsorientierte Kundenbefragung.

Karl Grablers Analyse liegt seit 16 Monaten in der Schublade. Bild: Heike John

Grablers Analyse liegt seit 16 Monaten in der Schublade, „auch weil heuer die Kommunalwahlen und die Corona-Pandemie im Vordergrund standen“, so der Bürgermeister. Er sieht im neuen Ratsgremium zwei gegensätzliche Lager: „Die einen sind für einen neuen Marktbeauftragten, die anderen halten ihn nicht für notwendig.“ Es müsse auf jeden Fall eine Persönlichkeit sein, so Mayer, „die von allen Beteiligten akzeptiert wird.“

Meringer Gemeinderat geht in Klausur

Er erinnert an ein professionelles Flächen- und Leerstandsmanagement, das er vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit Grünen-Fraktionssprecherin Petra von Thienen im Gemeinderat beantragt hatte. „Dazu kann ein Einzelhandelskonzept eine gute Ergänzung bilden“, meint er. Bei einer Klausurtagung am 10. Oktober wollen die Ratsmitglieder nun über die aktuellen Probleme diskutieren und Prioritäten für die kommenden Jahre setzen.

