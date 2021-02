18:31 Uhr

Eisdielen bieten Eis zum Mitnehmen an: Schmeckt das Eis auch in der Pandemie?

Plus Sonne, Sonnenschein und dazu ein leckeres Eis: Auch in der Corona-Pandemie ist das möglich. Was die Menschen über die offenen Eiscafés in Aichach-Friedberg denken.

Von Marlene Volkmann

Die ersten warmen Tage des Jahres haben im Landkreis die Menschen nach draußen gelockt. Die Eiscafés dürfen ihre Waren zum Mitnehmen anbieten. Der Marienplatz in Friedberg liegt in warmem Sonnenschein, es gibt betriebsame Phasen aber auch ruhigere.

Am Brunnen haben es sich gegen Mittag Peter Mörtl, seine Frau Marion und ihre Bekannte Eva Bitzl bequem gemacht. Bitzl sagt, es sei "super", dass die Läden in dieser Form geöffnet hätten, die Geschäfte bräuchten Einnahmen. Sonst ginge alles vor die Hunde. Die Gruppe meint, dass alles okay sei, solange die Schutzmaßnahmen eingehalten würden. Und sie säßen schließlich im Freien und auf Abstand. Der ausreichende Sicherheitsabstand ist den meisten Eisessenden wichtig. Dazu gehören auch Anja Stöhr, ihre Kinder und ihr Bruder Felix Damrath. Es sei prinzipiell gut, dass man sich hier sein Eis holen könne, man habe wieder ein Ziel, sagt Stöhr. Wenn außerdem geregelt sei, dass nur einer eintreten dürfe und der Abstand eingehalten werde, sei es in Ordnung, ergänzt ihr Bruder.

"Kleiner Hoffnungsschimmer" für die Eisverkäufer

Beim ersten Sonnenschein sei die Nachfrage schon gut da gewesen, erklärt Alessio Nerici aus Mering. Er ist der Geschäftsführer des Alessio's. Das sei auch ein "kleiner Hoffnungsschimmer" und er sagt, sonst könnten die Menschen ja auch nichts unternehmen. So würden sie dann zum Beispiel mit ihren Kindern ein Eis essen gehen. Er erzählt, dass auch dadurch, dass im Moment nur Eis to go mitgegeben werden darf, der Marktplatz sehr voll sei, fast wie in Italien. Hygienekonzepte hätten sie jetzt schon seit fast einem Jahr, sagt Nerici. "Die Leute, muss ich sagen, halten sich alle daran", erklärt er. Sie hätten sich schon daran gewöhnt, Abstände einzuhalten. Darauf, dass sich dann vor dem Laden keine Menschen sammeln, müsse er achten.

Nerici ist dafür, dass zumindest die Außengastronomie wieder öffnen darf, hier seien Kontakte immer nachvollziehbar. Auch Simone Gazzola, dessen Frau die Leiterin der Kissinger Eisdiele ist, sagt, dass mit den ersten Sonnenstrahlen die Kunden gekommen seien. Er resümiert, der Eisverkauf laufe nicht schlecht. Es fehlten allerdings die Leute, die sich hinsetzten und ihr Eis äßen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen