Eltern demonstrieren für "Spielplatz an der Lui"

Die Anwohner sorgen sich um den Spielplatz an der Luitpoldshöhe in Mering. Hier soll ein Interimsbau für die dringend benötigten Kinderbetreuungsplätze entstehen.

Die Gemeinde will auf dem Gelände an der Luitpoldshöhe in Mering ein Kinderhaus errichten. Die Anwohner rufen zu einer Demo für den Spielplatz auf.

Mehrere Anwohner setzen sich für den Erhalt des Spielplatzes an der Luitpoldshöhe in Mering ein. Wie berichtet, hat der Hauptausschuss das Gelände als Interimsstandort für ein Kinderhaus ins Auge gefasst.

Nun rufen die Eltern zu einer Kinder-und-Jugend-Demo „Rettet die Lui!“ auf. Sie soll am Freitag, 12. Juni, in der Zeit 10 bis 11 Uhr stattfinden.

Meringer wollen mit vielen Kindern demonstrieren

„Wir wollen mit vielen Kindern demonstrieren, mit Plakaten, auf denen steht, warum ihr wollt, dass der Spielplatz mit Wiese zum Toben bleibt“, heißt es in einem Aufruf. Auch Rasseln, Trommeln und Pfeifen seien erwünscht. Aufgerufen seien alle , die sich den Erhalt des Areals wünschen. Das Gelände befindet sich am Römerweg, der Anton-Bruckner-Straße und der Luitpoldshöhstraße.

Die Veranstalter rufen auch dazu auf, die gängigen Corona-Regeln einzuhalten. Dazu gehören das Tragen von Mund-Nasen-Masken sowie das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern. (AZ)

