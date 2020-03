vor 46 Min.

Enttäuschung, Begeisterung und eine Kampfansage

Das sagen die Parteien und Gruppierungen zu ihrem Abschneiden

Enttäuscht reagiert der Vorsitzende des CSU-Stadtverbands Friedberg, Manfred Losinger, auf den Verlust eines Sitzes im Stadtrat. „Ich hätte das nicht so erwartet“, sagte er. Die Ursachen sieht er darin, dass es keinen politischen Wahlkampf gegeben und die CSU ihre Themen, etwa die Erfolge beim sozialen Wohnungsbau, nicht offensiv genug vertreten habe. „Die Fraktion ist müde“, stellt Losinger fest.

Allerdings habe sich auch die Situation der CSU insgesamt verändert. „Die absoluten Mehrheiten haben sich erübrigt“, sagt er mit Blick auf die landesweiten Ergebnisse seiner Partei fest. Immerhin liege man in Friedberg noch leicht über dem Trend: „Das passt in die politische Landschaft.“ Auch der Fraktionschef im Stadtrat, Thomas Kleist, sieht das Ergebnis im Bereich der allgemeinen Tendenz. Das sei so absehbar gewesen.

Angesichts der Corona-Krise soll sich die neue Fraktion, der noch zwölf Mitglieder angehören, erst Anfang Mai zu ihren ersten Sitzungen treffen, kündigte Kleist an. Ob er dann noch einmal für den Vorsitz kandidieren will, ließ er offen. „Ich kann mir in meiner Arbeit der letzten Jahre aber wenig vorwerfen“, fügt er hinzu.

Trotz des Verlustes von zwei Mandaten zeigt sich SPD-Chefin Ulrike Sasse-Feile zufrieden. „Wir hatten ein komplett neues Team. Vor eineinhalb Jahren hätte es uns niemand zugetraut, dass wir so abschneiden, sagt sie. Ein Mitglied mehr in der nur noch fünfköpfigen Fraktion wäre aus ihrer Sicht zwar nicht schlecht gewesen. Dennoch seien die Mitglieder auch durch ihren beruflichen Hintergrund gut aufgestellt. Mit dem 25-jährigen Sebastian Pfundmeir stellt sie außerdem den jüngsten Stadtrat – nachdem die SPD zuletzt nur noch Senioren in ihren Reihen hatte.

Begeistert ist man bei den Grünen über das Abschneiden. „Zwei Sitze mehr, das ist doch was“, sagt Claudia Eser-Schuberth. Für eineinhalb Stunden seien die Grünen am Wahlabend sogar stärker als die SPD gewesen. Nun werde man sich zusammensetzen und darüber reden, wer welches Ressort für sich sehe. Auch über Änderungen an der Geschäftsordnung wollen die Grünen nachdenken und dafür das Gespräch mit den anderen Fraktionen im Stadtrat suchen. Zu ihren eigenen Ambitionen – etwa einer Kandidatur als 3. Bürgermeisterin – will sich Eser-Schuberth derzeit noch nicht äußern.

„Der größte Dampfplauderer gewinnt die Wahl“, kommentiert Johannes Hatzold (Freie Wähler) das Ergebnis des Urnengangs vom Sonntag. Mit seinem von zwei auf drei Mitglieder erstarkten Team kündigt er bereits jetzt eine härtere Gangart gegenüber Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) an: „Wir werden es ihm nicht leicht machen.“

Zufrieden zeigt sich Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger), der sein dreiköpfiges Team halten konnte. Dass er prozentual gegenüber 2014 leicht verloren hat, begründet er mit Verschiebungen innerhalb der gemeinsamen Fraktion mit ÖDP und FDP. Unter dem Strich sei das Ergebnis weitgehend gleich geblieben. Aus seiner Sicht war die Fraktionsgemeinschaft während der vergangenen sechs Jahre ein Erfolgsmodell, das er gerne fortführen würde: „Das sind Leute mit eigener Meinung und mit eigenem Wissen.“ (gth)

