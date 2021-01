vor 50 Min.

Eresried soll bald nicht mehr im Funkloch gefangen sein

In Eresried soll ein Mobilfunkmast aufgestellt werden.

Plus In dem Steindorfer Ortsteil Eresried gibt es Probleme mit dem Mobilfunkempfang. Die Gemeinde will das ändern.

Von Brigitte Glas

Der Mobilfunkempfang im Steindorfer Ortsteil Eresried lässt sehr zu wünschen übrig, praktisch gibt es im Freien keine Versorgung. Genauso sieht es im benachbarten Moorenweiser Ortsteil Steinbach aus. Der Steindorfer Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, mit Moorenweis zusammen einen Mobilfunkmast aufzustellen.

Vodafone soll besseren Mobilfunkempfang in Eresried bringen

Steindorf beteiligt sich mit 50 Prozent an den Kosten. Veranschlagt sind für den Bau 500.000 Euro. Auf Steindorf würden so 250.000 Euro zukommen. Nach heutigem Stand wäre eine Förderung in Höhe von 90 Prozent möglich. Steindorf müsste selbst noch 25.000 Euro finanzieren. Moorenweis hat für das Vorhaben bereits eine Förderung beantragt und auch schon eine Zusage erhalten.

Detailfragen wären noch zu klären, wie zum Beispiel die laufenden Kosten zwischen den beiden Kommunen aufgeteilt werden. Als Anbieter ist die Firma Vodafone angedacht. Weitere Anbieter könnten eventuell dazugenommen werden. Bis zur Inbetriebnahme dauert es erfahrungsgemäß etwa zwei Jahre.

Konferenzraum statt Hofladen beim Schloss Hofhegnenberg

Zudem gab es noch einen weiteren Beschluss: Im Erdgeschoss des Gebäudes der ehemaligen Brauerei am Schloss Hofhegnenberg soll anstatt des bisher genehmigten Hofladens ein Konferenzraum eingerichtet werden. Den in zwei Teilbereiche abgetrennten Konferenzraum für 72 Personen und die beiden Besprechungsräume für je zehn Personen genehmigten die Räte. Sie verwiesen allerdings auf den Stellplatznachweis und den Denkmalschutz.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen