vor 25 Min.

Erfolgreiche Friedberger

Kinder und Jugendliche beim Twin Taekwondo Sommer Camp

Erfolgreich haben sich die Teilnehmer aus Friedberg beim Twin Taekwondo Sommer Camps in Violau geschlagen. Nicht nur, dass es einen neuen Träger des Jugendschwarzgurtes aus Friedberg gibt – die Sportler aus der Herzogstadt holten beim großen Turnier auch fünf Medaillen quer durch alle Disziplinen.

Die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 15 Jahren erlebten eine Woche im Schullandheim in Violau. Wie üblich wurde mehrmals am Tag trainiert. Da viele freiwillige Trainier und Betreuer mit vor Ort waren, konnten die Kinder in kleinen Gruppen ihre Übungen absolvieren. Zum Ende der Woche durften einige Kinder ihre Prüfung zu ihrem nächsten Gürtelgrad ablegen. Während dieser ganzen Woche kam natürlich der Spaß trotz der Einhaltung aller Corona-Auflagen auch nicht zu kurz. Es gab Spieleabende, Lagerfeuer und eine Wasserschlacht.

Heimleiter Christoph Mayer legt besonderes Augenmerk auf gesundes und selbst gemachtes Essen, das bei den Kindern und Betreuern großen Anklang fand. (AZ)

