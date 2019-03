23.03.2019

Erfolgreiche Kartler in Merching

Schafkopf-Begeisterte aus Merching und den umliegenden Ortschaften trafen sich zum beliebten Preisschafkopfen im Merchinger Tennis-Clubheim. Mit 36 Teilnehmern an neun Tischen konnten die Organisatoren um Thomas Wagner sehr zufrieden sein. Am Ende hatte Peter Pauli aus Mering die Nase vorn. Er gewann mit 110 Pluspunkten vor Christian Schwarzfischer mit 100 „Guten“ und Fritz Schneider mit 76. Pauli durfte als glücklicher Sieger ein Preisgeld von 120 Euro mit nach Hause nehmen. Auch die weiteren Platzierten bis Rang sieben erhielten Geldpreise. Würstchen bildeten den Trostpreis, der an den vorletzten Spieler, Marc Gerstberger, ausgegeben wurde.

