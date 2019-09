vor 58 Min.

Erster landkreisweiter Vereinstag findet in Ottmaring statt

Vereine im Kreis Aichach-Friedberg haben viele Probleme vom Nachwuchsmangel bis zum Internet. Bei einer Veranstaltung der Freiwilligenagentur bekommen sie Hilfe.

Am Samstag, 23. November, findet im Begegnungszentrum Ottmaring von 9 bis 15.30 Uhr der erste landkreisweite Vereinstag statt. Er wendet sich an Engagierte, die in Vereinen Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. Veranstalter ist die Freiwilligenagentur Aichach-Friedberg. An einem kompakten Tag sollen wichtige Aspekte mit Fachleuten diskutiert werden, die dabei helfen wollen, die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in den Vereinen besser, attraktiver, effizienter und transparenter zu gestalten.

Die Themen der Freiwilligenagentur Aichach-Friedberg

Die Themen sind breit gestreut und wurden auf Grundlage der Erfahrungen der Freiwilligenagentur und Rückmeldung von Vereinsmitgliedern ausgewählt. Wie geht es in der heutigen Zeit des zunehmenden Zeitmangels den klassischen Vereinen, die oft großer Zeitressourcen ihrer Mitglieder bedürfen? Wie kann man weiterhin Menschen finden, die Verantwortung innerhalb der Vereine übernehmen wollen? Und wie kann ich meinen Verein für Nachwuchs und insbesondere Führungsnachwuchs attraktiv machen?

Neben klassischen Themen, wie Vereinssatzung und Steuern, sollen auch solche Themenfelder beleuchtet werden, die sich mit der Zukunft des Vereinslebens beschäftigen. Der Vereinstag soll außerdem eine Plattform für Austausch und Kooperation zwischen den Vereinen bieten. Beim Vereinstag handelt es sich um ein Angebot des Landkreises unter Schirmherrschaft des Landrats Klaus Metzger. Anmeldeschluss ist am 1. Oktober, der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro.

Zum Programm des Vereinstages für Aichach-Friedberg

9 Uhr Anmeldung



9.30 Uhr Beginn und Begrüßung



9.45 Uhr Impulsvortrag: „Vereine heute und morgen – Perspektive oder Stillstand?“, Michael Blatz, Unternehmens- & Vereinsberater, Trainer und Coach: Das Vereinswesen blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Aber wo geht die Reise hin? Und was für Auswirkungen werden zukünftige Veränderungen auf Ihren Verein haben? In seinem Vortrag beschäftigt sich Vereinsberater Michael Blatz mit dieser Frage und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in die Glaskugel.



10.15 Uhr: Plenumsdiskussion zum Impulsvortrag-Thema, Gäste: Landrat Klaus Metzger, Aktive aus Vereinen.



11 Uhr bis 12.30 Uhr: Vorträge Runde I: Steuern und Gemeinnützigkeit, Wie finde ich Nachwuchs für meinen Verein?, Vereinsunterstützung über Onlineportale, Geld für Lau und mehr, Vereinssatzung.



12.30 bis 13.30 Uhr: Mittagspause.



13.30 bis 15 Uhr: Vorträge Runde II (wie Runde 1).



15 Uhr: Abschluss mit Kaffee und Kuchen.



Kontakt für Vereine

Anmeldung und weitere Informationen: Ingrid Lerch, Telefon 08251/9 4848, E-Mail ingrid.lerch@lra-aic-fdb.de.

