vor 49 Min.

Erwischt: Frau stiehlt Ware in Kissinger Supermarkt

Ein Sicherheitsmann in einem Kissinger Supermarkt beobachtet eine Frau beim Stehlen und ruft die Polizei. Der Diebstahlschaden ist überschaubar.

Eine Frau wurde in einem Kissinger Supermarkt beim Diebstahl erwischt. Am Mittwochnachmittag hatte die 49-Jährige in dem Laden in der Grünzweigstraße nach Angaben der Friedberger Polizei Waren im oberen einstelligen Bereich gestohlen. Dabei hat ein Sicherheitsmann sie beobachtet und anschließend die Polizei gerufen. Diese ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Frau. (pos)

