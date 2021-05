Eurasburg

Diskussion um Bauvorhaben in der Eurasburger Waldstraße

Plus Auch in der 1800-Einwohner-Gemeinde Eurasburg ist Bauen und Wohnen das große Thema. Nun diskutierte der Gemeinderat ein Projekt an der Waldstraße.

Von Ines Schmitt

Der Eurasburger Gemeinderat hatte sich mit mehreren Bauvorhaben zu beschäftigen. Diese riefen besonderes Interesse bei den Einwohnern hervor. Zwei Anliegen erhielten die unkomplizierte Zustimmung des Gremiums. Für die Waldstraße aber muss die Veränderungssperre verlängert und ein Bebauungsplan erstellt werden.

