vor 33 Min.

Eurasburg: Glasplatten begraben Arbeiter unter sich

Ein Mann arbeitet mit Kollegen an einem einen Wintergarten in Eurasburg. Die dafür benötigten Glasplatten werden ihm zum Verhängnis. (Symbolbild)

Am Samstagvormittag begruben schwere Glasplatten einen Arbeiter unter sich. Der 46-Jährige arbeitete an einem Wintergarten Am Hartfeld in Eurasburg. Dabei mussten er und seine Kollegen die Glasplatten von einem Anhänger abladen. Da der Grund jedoch abschüssig war, rutschten fünf Platten mit insgesamt etwa 600 Kilogramm Gewicht auf den Arbeiter.

Unfall in Eurasburg: Arbeiter unter Glasplatten begraben

Nach Angaben der Friedberger Polizei befreiten ihn die hinzugerufenen Feuerwehren Eurasburg, Adelzhausen und Ried. Während der 46-Jährige mit mittelschweren Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht wurde, verletzten sich zwei seiner Kollegen nur leicht. Da die Unfallverhütungsvorschriften beachtet wurden, schließt die Polizei ein Fremdverschulden derzeit aus. (pos)