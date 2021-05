Eurasburg

In Eurasburg gibt es Ärger wegen gefällter Bäume

Plus Anwohner, Naturschützer und Politiker kritisieren die Abholzungsaktion neben dem ehemaligen Getreidespeicher, wo Häuser entstehen sollen. Das sagt die Eigentümerin des Grundstücks.

Von Michael Eichhammer

In der Ortsmitte von Eurasburg entsteht neuer Wohnraum. Doch es gibt deswegen Ärger: Ein Anlieger wirft der Eigentümerin des ehemaligen Getreidespeichers vor, sich nicht an umweltrechtliche Auflagen gehalten zu haben. Was ist dran an dieser Kritik?

