Eurasburg

18:00 Uhr

Maria Pletschacher verabschiedet sich von Eurasburg

Maria Pletschacher, die Rektorin der Eurasburger Grundschule, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Plus Die Rektorin der Grundschule geht in Ruhestand. Wie haben sich die pädagogischen Anforderungen und Gesellschaft in ihrer Zeit als Lehrerin verändert?

Von Andreas Alt

Bei weiterführenden Schulen sind Treffen von Ehemaligen üblich, aber bei früheren Grundschulklassen kommt das nur selten vor. Und so hat Maria Pletschacher, die zuletzt Rektorin der Grundschule Eurasburg war und jetzt mit 62 Jahren anfängt, in den Ruhestand zu gehen, etliche ihrer früheren Schüler aus den Augen verloren. Dabei prägen die ersten Schuljahre möglicherweise mehr als der spätere Bildungsweg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen