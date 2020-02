20.02.2020

Eurasburg rüstet seinen Fuhrpark auf

Der Bauhof bekommt einen neuen Transporter, die Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug

Von Manfred Sailer

Der Eurasburger Bauhof und die Feuerwehr bekommen neue Fahrzeuge. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Bauhoffahrzeug ist notwendig, weil das alte nicht mehr den Anforderungen entspricht und reparaturanfällig wird. Bürgermeister Paul Reithmeir hat Angebote sondiert und sich in Absprache mit den Bauhofmitarbeitern für einen Ford Transit entschieden. Reithmeir: „Das Fahrzeug erfüllt alle Voraussetzungen in Sachen Transport von Material und Personen, ist ein Hybridfahrzeug und sparsam.“ Der orangefarbene Wagen kostet rund 27900 Euro.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, ein neues Feuerwehrfahrzeug als Ersatz für das mittlerweile fast 25 Jahre alte Fahrzeug zu beschaffen. Feuerwehrkommandant Max Baumann beantragte die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10) für die Feuerwehr Eurasburg. Die Gesamtkosten liegen laut Baumann um die 400000 Euro. Zuschüsse gibt es vom Freistaat Bayern (rund 83000 Euro) und vom Landkreis Aichach-Friedberg (rund 41500 Euro). Da eine europaweite Ausschreibung notwendig ist, wird es bis zur Auslieferung noch drei Jahre dauern, so Baumann.

Außerdem brauchen die Fahrer eine Fahrerlaubnis der Klasse C. Die Kosten dafür liegen bei rund 2500 Euro. Insgesamt sollen auf Kosten der Gemeinde nach und nach etwa zehn Fahrer ausgebildet werden. Das neue Fahrzeug soll auch das Einsatzspektrum der Feuerwehr erhöhen und ist zudem mit einem bisher nicht vorhandenen Rettungsspreizer für Verkehrsunfälle ausgestattet. Bürgermeister Paul Reithmeir: „Wenn es brennt, brauchen die Feuerwehrleute vernünftiges Material. Das kommt der Allgemeinheit zugute.“ Die weiteren Themen der Sitzung:

Der Gemeinderat hat der Verlegung einer Ausgleichsfläche durch die Firma Osterried zugestimmt. Die bisher am Betriebsgelände bei Freienried liegende Fläche wird nach Rohrbach „umgesiedelt“, weil die Recyclingfirma das Areal bei Freienried als Lagerfläche braucht. Um die Verlegung der Ausgleichsfläche rechtlich abzusichern, war eine Änderung des Bebauungsplanes für das „Abfall- und Recyclingzentrum“ notwendig geworden. Das Landratsamt hatte bemängelt, dass das als naturnahe Ausgleichsfläche vorgesehene Areal zweckentfremdend verwendet wird. Lösungsvorschlag des Landratsamtes war eine Verlegung der Fläche. Nachdem die Firma Osterried dafür eine geeignete Fläche bei Rohrbach gefunden hatte, stimmten sowohl Landratsamt wie auch Gemeinderat der Verlegung zu.

Am 10. März wird in der Kläranlage „Mittlere Paar“ in Friedberg der Vertrag zwischen der Stadt Friedberg und der Gemeinde Eurasburg unterzeichnet. Damit gehen der Anschluss der Gemeinde Eurasburg und die Aufgabe der eigenen Kläranlage in die entscheidende Phase. Der Gemeinderat stimmte der vorgelegten Zweckvereinbarung einstimmig zu. Der Bürgermeister lobte in der Sitzung die gute und faire Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg bei diesem interkommunalen Projekt. Er sieht langfristig hohe Einsparpotenziale durch den Anschluss.

Die Gemeinde gewährt der jährlichen Andechswallfahrt einen Zuschuss von 250 Euro. Brigitte Hartweg, Gemeinderätin und Organisatorin der Wallfahrt, beantragte den Zuschuss, der den aus Jugendlichen und Senioren bestehenden Teilnehmern zukommt. Bürgermeister Reithmeir scherzte: „Ein Gebet für uns sollte da drin sein.“ Die Dorf- und Betriebshelferstation Aichach-Friedberg erhält einen Zuschuss von 15 Cent pro Einwohner. Das entspricht rund 270 Euro.

