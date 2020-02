19.02.2020

Eurasburger Stockschützen haben erfolgreiches Jahr hinter sich

2020 richtet die Abteilung die Endrunde der Landkreismeisterschaft aus

Die Stockschützen des SC Eurasburg blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Sportgaststätte auf die vergangene Saison zurück. Abteilungsleiter Sebastian Mirthes berichtete von den aus sportlicher Sicht zufriedenstellenden Ergebnissen für die Abteilung, die einen leichten Rückgang auf 89 Mitglieder verbuchen musste.

In der Landkreismeisterschaft konnte in der Gruppenphase zwar nur ein Sieg gegen den TSV Schiltberg eingefahren werden, sodass man sich nicht für die Endrunde qualifizieren konnte, dennoch konnten die Stocksportler in ihren 18 Turniereinsätzen unter anderem den Titel beim Herren-Turnier in Tegernbach verteidigen. Die erste Mannschaft konnte in Kühbach zwar die bronzene Nadel entgegennehmen, verpasste aber einen Aufstiegsplatz. Die zweite Mannschaft erreichte eine Mittelfeldplatzierung in der C-Klasse.

Für das VG-Turnier war 2019 wieder Eurasburg als Ausrichter an der Reihe. Dort konnte der zweite Platz hinter dem TSV Dasing gesichert werden. Statt den ursprünglich zwei geplanten Freundschaftsturnieren auf der heimischen Pflasterbahn wurden 2019 aufgrund der hohen Nachfrage sogar drei Turniere mit jeweils sieben Mannschaften ausgetragen. Das Stockschützen-Hobbyturnier war mit zehn Mannschaften gut besucht und fand mit der Mannschaft „Löschzwerge“ von der Freiwilligen Feuerwehr Eurasburg einen verdienten Sieger. Die Vereinsmeisterschaft im Einzelschießen konnte Sebastian Mirthes vor Christian Schadl und Angie Diamilla für sich entscheiden, im Mannschaftswettbewerb gewann das Team Thalhofer Jürgen, Völk Alex, Mirthes Benedikt und Mirthes Christian.

Abschließend bedankte sich der Abteilungsleiter noch bei Jörg Scheiblich, der den Verein wegen seines Umzuges verlassen hat und sich nicht erneut zur Wahl stellen kann. Nach dem Bericht des Schatzmeisters Falk Redl bestätigte Revisor Fabian Bieder eine ordentliche Kassenführung. Bei den Wahlen wurden der erste Abteilungsleiter Sebastian Mirthes, Schriftführerin Angie Diamilla und Schatzmeister Falk Redl in ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige Sportwart Simon Mirthes übernimmt das Amt des zweiten Abteilungsleiters und mit Jürgen Thalhofer wurde ein alter Bekannter zum Sportwart gewählt, der in den vergangenen Jahren schon in der Abteilungsleitung mitwirkte.

Sebastian Mirthes gab abschließend noch einen Ausblick auf das Jahr 2020, bei dem unter anderem bei der Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des SC Eurasburg-Hauptvereins mitgewirkt werden soll. Außerdem wurden die Eurasburger Stockschützen zum Ausrichter der Endrunde der Landkreismeisterschaft gelost, welches am 18. September in der Stockschützenhalle in Kühbach ausgetragen wird.

