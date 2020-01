09:17 Uhr

Fahrerin übersieht Auto in Mering: zwei Verletzte

In Mering hat sich eine Frau bei einem Unfall verletzt, den sie selbst verursacht hatte. Sie hatte ein anderes Auto übersehen.

In Mering hat es einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Am gegen 17.45 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Toyota die Hertzstraße in südöstlicher Fahrtrichtung entlang. An der Kreuzung mit der Holzgartenstraße übersah die Fahrerin laut Polizeiangaben eine von rechts kommende 36-Jährige.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 38-jährige sowie ihr 19-jähriger Beifahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (tril)

