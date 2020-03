10:35 Uhr

Fahrrad an der Kissinger Mittelschule gestohlen

Ein Zwölfjähriger sperrt nach Angaben der Polizei Friedberg sein Fahrrad an der Kissinger Mittelschule ab. Einen Tag später ist es nicht mehr da.

Ein Bub hatte sein Fahrrad am Mittwochmorgen am Abstellplatz der Mittelschule in Kissing abgeschlossen. Das Mountainbike war am Donnerstagmittag verschwunden. Nach Angaben der Polizei hat es einen Wert von etwa 450 Euro.

Die Polizei Friedberg such nach Zeugen

Hinweise auf den Fahrraddieb nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen