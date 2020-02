14:40 Uhr

Falsche Dachdecker betrügen Frau in Mering

Als Dachdecker gaben sich zwei Betrüger in Mering aus und ergaunerten mehrere hundert Euro.

Zwei Betrüger geben sich als Handwerker aus und ergaunern in Mering einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei warnt vor der Masche.

Von Michael Postl

Mit einem Trick haben zwei Betrüger eine Meringerin um mehrere hundert Euro erleichtert. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau eine Firma beauftragt, nach den Stürmen der letzten Zeit die Schäden an ihrem Dach zu beheben. Am Montag klingelten zwei Männer bei der 45-Jährigen und sprachen sie auf die Reparaturen an.

Sie ließ die beiden vermeintlichen Arbeiter in dem Glauben ins Haus, dass es sich um Mitarbeiter der beauftragten Firma handle. Die beiden Männer gaben an, dass sie neben dem Sturmschaden noch einen weiteren Schaden am Dach entdeckt hätten. Dafür bräuchten sie Zusatzmaterial, das die 45-Jährige bezahlen solle.

Die Beschreibung der beiden Betrüger

Sie kam der Forderung nach und zahlte die Summe im oberen dreistelligen Bereich. Nachdem die Männer gegangen waren, stellte sich heraus, dass sie nicht zu der beauftragten Firma gehörten. Nach Angaben der Polizei ist einer der Männer etwa 1,60 Meter groß, um die 40 Jahre alt und dicklich. Der andere misst etwa 1,65 Meter, soll eher schlank und um die 50 Jahre alt sein.

Diese Masche ist der Polizei bereits bekannt. Sie warnt vor falschen Handwerkern, die Häuser von außen besichtigen und dabei angebliche Mängel feststellen. Dann klingeln sie bei den Hausbesitzern, weisen sie darauf hin und bieten entsprechende Arbeiten an.

So funktioniert die Masche der falschen Handwerker

Dabei ist der Betrag entweder überzogen oder die vermeintlichen Arbeiter fordern eine Vorauszahlung. Wichtig ist es, sich über die Firma zu informieren und nichts im Voraus oder ohne ordentliche Rechnung zu bezahlen. Auch führen die Betrüger die Arbeiten meist mangelhaft aus. Die Polizei warnt zudem davor, Unbekannte ohne Prüfung der Firmenzugehörigkeit oder ohne die Anwesenheit von Zeugen ins Haus zu lassen.

