05.11.2020

Familienschicksal in der DDR: Meringer Autor veröffentlicht neues Buch

Plus Horst A. Mangasser behandelt in seinem Roman „Der Mantel des anderen“ die Macht der Stasi. Der Meringer erzählt die spannende Geschichte einer Familie in der DDR.

Von Heike Scherer

An diese Urlaubsreise zu Verwandten in den 1970er-Jahren kann sich Horst A. Mangasser noch gut erinnern. An der DDR-Grenze wurde der Meringer aufgefordert, die Rückbank des neuen Autos auszubauen, damit überprüft werden konnte, ob sich jemand darunter versteckt hatte. Die Umstände in der ehemaligen DDR beschäftigen den Autor bis heute.

Durch Recherchen im Internet und den Kontakt zu einer Pfarrerin kam Mangasser auf ein erschütterndes und spannendes Thema. Eltern, bei denen der geringste Verdacht auf Gegnerschaft zum Regime aufkam, seien die Kinder entzogen worden. Das greift der Meringer Autor in seinem neuen Roman auf und erzählt die aufregende Familiengeschichte eines Ehepaares mit Zwillingen.

Sein erster Roman war „Weiße Adler“. Darin geht es um den Balkankrieg in den 1990er-Jahren. Kurze Zeit später folgte der Beziehungs- und Umwelt-Roman „Roter Mais“. Mangasser greift in seinen Büchern gerne nachdenkliche Themen mit einem geschichtlichen Hintergrund auf. Für das dritte Buch brauchte er etwa zwei Jahre, weil er zwischenzeitlich auch einen Beitrag über das 19. Jahrhundert für die Meringer Chronik schrieb. Dafür verbrachte er viel Zeit in Archiven oder Bibliotheken. „Als mein Text über 160 Seiten abgegeben war, konnte ich intensiv am nächsten Buch arbeiten“, sagt er. Pünktlich zur Internationalen Buchmesse im Oktober ist der Roman nun aber erschienen.

Meringer Autor schreibt Buch "Mantel des anderen"

Der Leser erlebt in zwei Abschnitten die Geschichte einer Familie in der DDR. Ein Offizier der Nationalen Volksarmee kann seiner Frau und seinen beiden Söhnen ein privilegiertes Leben bieten. Aber er ist durch die persönliche Unfreiheit, die ständigen Lügen und unerfüllten Versprechungen des herrschenden Regimes so frustriert, dass er eine folgenschwere Entscheidung trifft. Seine Ehe und Familie gehen dadurch in die Brüche. Die Stasi-Mitarbeiter lassen ihre Wut an seiner Ehefrau und den Söhnen aus. Die Frau wird ins Gefängnis gesteckt, die Kinder werden ihr entzogen und in Adoptivfamilien gegeben.

„Der Mantel des anderen“ führt die Zwillingsbrüder nach dreißig Jahren zufällig wieder zusammen. Was sie in der Zwischenzeit erlebt haben und was aus den Eltern geworden ist, schildert der Meringer Autor detailliert und führt den Leser in die unterschiedlichsten Länder. Die Handlung spielt in Kuba, in den USA, es geht nach Afghanistan und Griechenland, aber auch in die deutschen Städten Berlin, Ramstein, Leipzig, Düsseldorf und Landstuhl.

Horst. A. Mangasser hat bereits neue Ideen für weitere Romane

„Etwa zwei Jahre habe ich an dem Roman gearbeitet. Jetzt habe ich noch mindestens fünf weitere im Kopf“, schmunzelt Mangasser. Da er viele Jahre Imker war, möchte er einen Krimi über die Imkerei schreiben, außerdem ein Buch über seine Jahre in der Südsee, wo er über vier Jahre mit seiner Ehefrau lebte. Er denkt auch an einen Roman mit dem Titel „Das Haus am Prinzregentenplatz“ und an eine Geschichte aus seiner Jugend, die er „Als die Mädchen auf den Bäumen saßen“ nennen würde.

Der Roman „Der Mantel des anderen“ von Horst A. Mangasser ist als Hardcover, als Taschenbuch und E-Book im Tredition-Verlag erhältlich.

