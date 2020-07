vor 33 Min.

Faschingskomitee Mering nimmt die Arbeit wieder auf

Nach fünf Monaten Pause startet das Faschingskomitee Lach Moro in Mering wieder mit seinen Aktionen. Unter anderem gibt es wieder den Steckerlfischverkauf.

Von Heike Scherer

Eigentlich sollte es am Karfreitag bereits einen Steckerlfischverkauf im Klubheim bei der Volksbühne Mering geben. Aber aufgrund der verhängten Kontaktbeschränkungen musste der Steckerlfischverkauf ausfallen. Aber jetzt startet nach fünf Monaten Corona-Pause startet das Faschingskomitee Mering wieder mit seinen Aktivitäten.

Steckerlfischverkauf im Badanger-Biergarten mit Abholzeiten

Im Badanger-Biergarten bieten die Mitglieder an sechs Samstagen einen Steckerlfischverkauf an. Es ist geplant, dass im Biergarten am Badanger, den Acky Resch von Ende Juni bis Mitte September betreibt, wieder Makrelen verkauft werden. „Das kam im letzten Jahr so gut an, dass die Leute schon bei mir nachgefragt haben, ob wir das wieder anbieten werden“, verriet Komiteepräsident Benjamin Gottwald bereits im Februar. An vier Tagen fand der Verkauf im Sommer 2019 statt, zweimal freitags und zweimal samstags. Für dieses Jahr sind sechs Samstage in drei Durchgängen vorgesehen. Von den Einnahmen sollen die neuen Kostüme für die Garde finanziert werden. Außerdem seien in der nächsten Saison ein paar neue Ausstattungen für die Bühne erforderlich, verrät Gottwald.

Benjamin Gottwald, Präsident des Meringer Faschingskomitees „Lach Moro“, hofft, 2021 alle Veranstaltungen durchführen zu können. Bild: Heike Scherer (Archiv)

Faschingskomitee Mering: Marktgemeinde bleibt Faschingshochburg

Für das Jahr 2021 hofft er, wieder alle Veranstaltungen wie bisher durchführen zu können. Statt des Umzuges findet am Faschingsdienstag ein Open Air statt. Der Präsident verspricht den Faschingsfreunden sogar noch ein paar zusätzliche Überraschungen. „Mering ist und bleibt einfach die Faschingshochburg im Landkreis Aichach-Friedberg“, fügt er lachend hinzu.

Am 18. Juli startet der Steckerlfischverkauf im Badanger-Biergarten. Es werden drei Abholzeiten angeboten: um 17 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr. Wer Interesse hat, sollte sich bis zum 15. Juli um 20 Uhr über die Handynummer 0151/61938166 beim FKM Lach Moro melden und seine Vorbestellung durchgeben. In den nächsten Tagen wird die Werbung für den Steckerlfischverkauf am Biergarten ausgehängt, auch über die Facebook- und Internetseite gibt es nähere Informationen. Der nächste Verkauf ist am 1.August. Auch hier gilt die Anmeldezeit bis zum vorhergehenden Mittwoch, 29. Juli, um 20 Uhr. Die weiteren Termine sind 15.August (bis 12. August um 20 Uhr vorbestellen), 29. August (Vorbestellung bis 26. August), 12. September (Vorbestellung bis 9. September) und 26. September (Vorbestellung bis 23. September).

Garden haben das Training in Mering wieder aufgenommen

Inzwischen haben die beiden Garden das Training inzwischen wieder aufgenommen, berichtet Benjamin Gottwald. In der Jugendgarde ist das Interesse nach wie vor sehr groß. „Allerdings haben sich Corona-bedingt in der Großen Garde fünf der Mädchen eine neue Arbeitsstelle suchen und deshalb aufhören müssen“, bedauert er. Wer 18 Jahre alt ist und Interesse hat, kann gerne einmal zum Schnuppern vorbeikommen. Auch für den Elferrat oder die Technik werden noch Helfer gesucht. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter info@lach-moro.de oder über die oben genannte Handynummer gebeten (oder bei Benjamin Gottwald persönlich unter 01717645345).

