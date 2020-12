14:49 Uhr

Fast ausverkauft! Friedberger Adventshaus nur noch Dienstag offen

Das karitative Adventshaus in Friedberg hatte mit einem Sonderverkauf auf die neuen Ausgangsbeschränkungen reagiert. Dienstag ist das letzte Mal offen - fast alles ist weg.

Von Ute Krogull

Ein überwältigender Erfolg war für die Organisatoren und teilnehmenden Gruppen das Adventshaus in Friedberg. Dieses ist am Dienstag, 8. Dezember, von 15 bis 19 Uhr zum letzten Mal geöffnet.

Im Gespräch mit Thomas Treffler und Ulrike Sasse-Feile Video: Sabine Roth

Mit zwei Sonderverkaufstagen am Montag und Dienstag hatten die Organisatoren auf die drohenden Ausgangsbeschränkungen reagiert. Die Friedberger nahmen das Angebot so gut an, dass mittlerweile feststeht, dass am Freitag und Samstag kein Verkauf mehr stattfindet. "Wir sind fast ausverkauft", meldeten Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler erfreut. Dabei hatten einige Gruppen noch auf die Schnelle nachproduziert, nachdem bereits am Freitag der Andrang sehr groß war.

Adventshaus statt karitativem Christkindlmarkt in Friedberg

Das Adventshaus hatte den karitativen Christkindlmarkt ersetzt, der wegen Corona abgesagt werden musste. Im Angebot waren in dem leer stehenden Haus an der Bauernbräustraße 12, das Sandra Theilacker zur Verfügung gestellt hatte, Marmeladen und Liköre, Socken und andere Strickwaren, Seifen, Dekoartikel und mehr.

