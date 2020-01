vor 52 Min.

Fast nur einstimmige Ergebnisse

Laimering: Die Jägerblutschützen wählen Vorstand

Nicht nur die Königsproklamation, sondern auch die Neuwahlen der Vorstandschaft, die alle drei Jahre beim SV Jägerblut in Laimering anstehen, wurden am Jahresabschlussabend des Vereins erfolgreich durchgeführt. So wurden bei nahezu allen Posten einstimmige Ergebnisse erzielt. Für die nächsten drei Jahre konnten die Ehrenämter wie folgt besetzt werden: 1. Schützenmeister Josef Rohrmoser, 2. Schützenmeister Jürgen Bosch, Schriftführerin Sabrina Sulzberger, 1. Sportleiter Peter Prieglmeir, 2. Sportleiterin Nathalie Römmelt, 3. Sportleiterin Caroline Römmelt, 1. Kassenwart Anton Weichenberger, 2. Kassenwart Markus Setzmüller, Kassenrevisoren Martin Asum & Helmut Haas. Ausschussmitglieder sind Michael Römmelt, Simon Römmelt, Manfred Böhm, Joshua Reiner, Peter Fiehl, Hans Treffler und Josef Prieglmeir. Für die Fahnenabordnung konnten folgende Herren gewonnen werden: Georg Asum, Günther Römmelt, Erich Wörle und Dominik Asum. Als Böllerreferent wurden Christian Neusiedl und Karl-Heinz Tomasini. (FA)

Themen folgen