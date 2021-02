vor 17 Min.

Feuerwehr muss in Stätzling brennendes Auto löschen

Das Auto einer 58-Jährigen fing in Stätzling während der Fahrt an zu brennen. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Autobrand in Stätzling: Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin war am Freitag gegen 11.10 Uhr in einem VW Beetle mit einem Beifahrer auf der St.-Anton-Straße in Stätzling unterwegs, als die beiden Brandgeruch im Fahrzeug bemerkten. Als sie deshalb etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang anhielten, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum, wie die Polizei Friedberg am Montag meldete..

Brennendes Auto in Stätzling: 10.000 Euro Schaden

Die Freiwillige Feuerwehr Stätzling wurde zu Hilfe gerufen und konnte den Brand löschen, es entstand aber ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr reinigte außerdem die Fahrbahn, das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen