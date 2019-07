10:14 Uhr

Frau bringt in Friedberg Einkaufswagen weg, Dieb schlägt zu

Beim Einkauf war noch alles in Ordnung, aber danach wurde eine Frau in Friedberg jetzt bestohlen. Ihre Geldbörse ist weg.

Eine Frau ließ ihr Auto nach dem Einkauf in Friedberg nur kurz unbeobachtet. In der Zeit stahl ein Dieb ihre Geldbörse.

Eine 62-Jährige wurde in einem Supermarkt in der Marquardtstraße in Friedberg Opfer eines Diebstahls. Sie legte ihre Einkäufe in ihren schwarzen VW und brachte den Einkaufswagen zurück.

Ein noch unbekannter Täter entwendete am Mittwochnachmittag aus dem versperrten Auto die Geldbörse der Frau und erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (tril)

