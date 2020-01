21.01.2020

Frauenbund hat einiges im Programm

Was in Merching geboten wird

Der Katholische Frauenbund (KDFB) in Merching hat sein neues Jahresprogramm 2020 erstellt. Im Januar und Februar werden folgende Veranstaltungen angeboten:

Am Mittwoch, 22. Januar, findet um 19.30 Uhr ein Frauenbibelabend mit dem Thema „Manna, Mehl und Sauerteig“ im Pfarrsaal in Merching statt. Referentin ist Rita Sieber vom Diözesanverband des Kath. Frauenbunds in Augsburg.

Ein neues Angebot ist eine Gebetsreihe, die in den einzelnen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft stattfinden wird. Der KDFB tritt für eine Veränderung und Erneuerung in der Kirche ein und schließt sich einer Initiative von Ordensschwestern an, die regelmäßig für dieses Anliegen bitten: „Frauen beten für die Kirche“. Der Merchinger Frauenbund beteiligt sich und trifft sich jeden letzten Montag im Monat zu einer kurzen, ca. halbstündigen Andacht, um die gemeinsame Aufmerksamkeit auf dieses Anliegen zu lenken. Die erste Andacht ist am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Annakapelle in Merching, die nächste am Montag, 24. Februar auch in der Annakapelle. In den Folgemonaten finden sie in Eresried, Steindorf, Hochdorf und Unterbergen statt.

Am Sonntag, 2. Februar, findet wieder der Pizzaabend ab 17.30 Uhr im Pfarrsaal in Merching statt. Die Frauen des Frauenbundes backen Pizza.

literarischer Abend wird am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr angeboten. Die Teilnehmerinnen stellen ihre Lieblingsbücher vor und tauschen sich darüber aus.

Die Termine stehen auch im Internet unter www.frauenbund-merching.de.

