Freie Wählergemeinschaft: Grundschule erweitern, Straßen sanieren

Peter Wirtz ist der Fraktionssprecher der Freien Wählergemeinschaft in Kissing.

Plus Fünf Fragen an den Fraktionssprecher Peter Wirtz. Er und die Freie Wählergemeinschaft achten auf die Finanzen in Kissing.

Die Freie Wählergemeinschaft will wieder in den Gemeinderat einziehen. Mit welchen Themen, erklärt Fraktionssprecher Peter Wirtz.

Was ist das wichtigste Vorhaben Ihrer Fraktion? Peter Wirtz: Für die nächsten Jahre stehen die Grundschulerweiterung sowie die Sanierung der Straßen mit Erneuerung der Wasserleitungen und Abwasserkanäle (soweit notwendig) an. Welche politischen Fehler in Ihrer Gemeinde würde Ihre Fraktion gerne ungeschehen machen? Peter Wirtz: Die Verpachtung der Paartalhalle an die Genussboxx. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Peter Wirtz: Fortführung der bisherigen Maßnahmen wie: Jugendbeauftragte vom Gemeinderat, Streetworker, Jugendzentrum mit Leiter, Skateranlage, jährliche Förderung der Vereine, welche Jugendarbeit durchführen. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Peter Wirtz: Weitere Unterstützung für unseren Seniorenbeauftragten zum Organisieren von: Gemeinsame Vernetzung der bereits im Ort tätigen Seniorenarbeiten der Kirchen und AWO, Treffen der Senioren, sportlichen Aktivitäten, Ausweitung des Fahrdienstes im Mehrgenerationenhaus (zum Beispiel Friedhof), Ünterstützung des Mehrgenerationenhauses. Was wird die schwierigste Aufgabe Ihrer Fraktion? Peter Wirtz: Die schwierigste Aufgabe wird sein, die anstehenden Vorhaben in der Gemeinde (siehe oben Frage eins) finanziell zu stemmen. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel (Plus+): Kommunalwahl: Kissing muss Raum für Kinder schaffen

