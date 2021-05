Ein Erfinder aus Freienried will das Klima retten

Mit seiner Entwicklung will Georg Tränkl aus Freienried die Klimawende voranbringen und das Freisetzen von CO2 minimieren. Was dieses Projekt so besonders macht.

Überkapazitäten von elektrischer Energie aus Sonne, Wind oder Wasser speichern und bei Bedarf dem Netz oder dem eigenen Haushalt zuführen? In der praktischen Anwendung scheitert das oft am hohen Preis und an der mangelnden Effizienz der Geräte. Mit seiner Entwicklung möchte Georg Tränkl aus Freienried den Beweis antreten, dass ein umweltfreundlicher Speicher mit Druckluft in haushaltsnaher Größen- und Kostenrelation verwirklicht werden kann - und damit einen Beitrag zur Klimarettung leisten.

"Seit 150 Jahren versucht die Menschheit, Energie zu speichern. Das macht diesen Bereich so interessant", sagt der Erfinder, der in Freienried mit seiner Firma 2-4 Energy ansässig ist. In seiner großen Werkstatt hat er sich seinen Traum verwirklicht und seinen Energiespeicher mit Druckluft aufgebaut. Es gibt hier fast nichts, was er nicht selbst gestaltet und gebaut hat. Der Handwerker hat ein Händchen für Neues. Seine Herzensangelegenheit ist der Strom, den er selbst erzeugen will.

Weil die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, fehlt Strom, der dauerhaft zur Verfügung steht. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

Der Grund: die Energiewende. Kohlekraft und Atomkraftwerke werden abgeschaltet. "Unsere Energieversorgung wird zu einem großen Teil durch erneuerbare Energien beliefert. Windkraft und Sonnenenergie stehen aber nicht dauernd zur Verfügung. Damit diese eine kontinuierliche Stromversorgung garantieren können, brauchen sie Energiespeicher als Puffer. Mit deren Hilfe kann elektrische Energie vor Ort dezentral gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Auch Netzengpässe und ein Überangebot von Wind- und Sonnenenergie können mit Speichersystemen abgefangen oder wenigstens abgemildert werden, die somit Schwankungen im Netz ausgleichen. Wind- und Solaranlagen können mit Energiespeichern regelbar und grundlastfähig gemacht werden. Durch dezentrale Speichersysteme für elektrische Energie könnten auch die hohen Kosten beim Netzausbau vermieden werden", weiß Tränkl.

Beim Speichern geht viel Energie verloren

Herkömmliche Druckluftsysteme erreichen ohne aufwendige Kompensationsmaßnahmen nur geringe elektrische Wirkungsgrade. Durch die hohen Temperaturen (bis zu 600 Grad Celsius) bei der Komprimierung von Luft und bis zu minus 40 Grad bei der Dekomprimierung entstehen hohe Energieverluste. Sie sind der Hauptgrund, warum bisher Druckluftsysteme zur Speicherung elektrischer Energie im Bereich kleiner Leistungen nicht zum Einsatz kommen.

Durch Anwendung einer neuen Speichertechnologie könne nicht nur der elektrische Wirkungsgrad verbessert werden, sondern mithilfe von Sektorkopplung werde auch die auftretende Wärme und Kälte energetisch nutzbar gemacht und gespeichert, weiß Tränkl. Mit seinem Druckluftspeicher könne er die Verlustenergien weitestgehend mittels einer intelligenten Speichertechnologie eliminieren, die wiederum den Systemwirkungsgrad signifikant erhöhen kann. So kam Tränkl auf die Idee, Strom aufzuheben. Ein Langzeitspeicher für große Mengen ist Mangelware. Sein Speicher entlädt sich nicht und er liefert auch noch Wärme, die wir brauchen. Es gibt auch eine Schnittstelle, die CO 2 filtern kann.

Gutachten bestätigt: Das beste Produkt kommt aus Freienried

Tränkl hat den Beruf des Automechanikers erlernt. Bei der Entwicklung von Fahrzeugen lernte er viel über Hydraulik und Pneumatik. Seinen ersten Energiespeicher baute der Autodidakt aus Lkw-Teilen, danach versuchte er es mit Druckluft. Aber warum soll ein Freienrieder diese Erfindung marktreif bringen, wenn schon etliche Konzerne an früheren Projekten gescheitert sind? "Große Stromanbieter meinen, wenn das funktionieren würde, dann hätte es sicher schon jemand erfunden. Dagegen muss ich mich wehren. Deshalb habe ich im September 2020 ein amtliches Gutachten von Prof. Dr.- Ing. Gunter Riedel aus Zwickau erstellen lassen", so Tränkl.

Auch Riedel war skeptisch. Doch nach dem Testen der Anlage war er überzeugt, dass dieses Produkt das Beste sei, das er je kennengelernt habe. "Der Linearkolbenverdichter hat im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressoren kaum einen Wärmeverlust und ich konnte den Wirkungsgrad um weitere zehn Prozent erhöhen. Es ist die einzige Anlage der Welt, die ohne Zuheizen von fossiler Energie bei der Entspannung der Luft nicht einfriert und so dauerhaft läuft", ist Tränkl überzeugt.

Georg Tränkl aus Freienried hat seine Entwicklung zum Patent angemeldet. Foto: AP Photo/Uwe Lein

Inzwischen laufen sechs nationale Patentanmeldungen, zwei Gebrauchsmuster und eine internationale Patentanmeldung. Seit Kurzem arbeitet er mit der OTH Regensburg zusammen, die in den nächsten zwei Semestern ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit der Firma 2-4-Energy durchführen wird. Georg Tränkl sucht noch nach weiteren Partnern, die diese Pilotierung mit ihm zusammen zur Marktreife und Serienfertigung führen möchten. Anfragen gerne an info@druckluftspeicher.de.

