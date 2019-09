vor 35 Min.

Freies Internet für jedermann im Wittelsbacher Land?

In vielen Gemeinden wird mittlerweile öffentliches WLAN zur Verfügung gestellt. So auch am Friedberger Marienplatz.

Plus Immer mehr Menschen nutzen öffentliche WLAN-Hotspots. Die Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg tragen dem Rechnung. Manche sehen jedoch keinen Bedarf.

Von Lukas Zimmermann

Internetzugang für jedermann – für viele Menschen ist das im digitalen Zeitalter ein Muss. Immer Gemeinden bieten daher kostenfreies und öffentliches WLAN an zentralen Plätzen im Ort. So sieht das auch die Junge Union Friedberg. Sie stellte eine Forderung an Bürgermeister Roland Eichmann, die Stadt solle sich für das Förderprogramm WiFi4EU bewerben, das Kommunen mit bis zu 15000 Euro zur Einrichtung kostenloser WLAN-Hotspots unterstützt. Solche Hotspots sind Bereiche, in denen man Handys und andere Geräte kabellos mit dem Internet verbinden kann.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Für Ludwig Bicker, den stellvertretenden Vorsitzenden der JU Aichach-Friedberg, ist der Ausbau in Friedberg mangelhaft. „In unserer digitalen Welt wird eine flächendeckende Versorgung mit kostenlosem WLAN benötigt“, sagt der Jungpolitiker. Man müsse zudem die Ortsteile versorgen, um die Gleichheit von Stadt und Land zu gewährleisten. Freier Zugang am Marienplatz und rund um St. Jakob in Friedberg Bürgermeister Eichmann ist anderer Meinung. Auf seine Veranlassung hin habe man um St. Jakob und auf dem Marienplatz seit Langem freies WLAN – eines der Besten im öffentlichen Bereich, das er kenne, betont er. Die Nutzungsdauer ist auf zwölf Stunden begrenzt. Auf das Förderprogramm habe man sich zwei Mal erfolglos beworben, dennoch werde sich die Stadt werde auch in der dritten Runde wieder bewerben. Trotz WLAN gibt es offensichtlich Kommunikationsprobleme in Friedberg: Eichmann kritisierte, die Junge Union habe ihm die Forderung nicht selbst zukommen lassen. So sieht es mit dem kostenlosen WLAN in den Gemeinden des Landkreis-Südens aus. Bild: kropfma Auf Anfrage unserer Redaktion sagte der Bürgermeister zudem: „Freies WLAN ist für mich keine Notwendigkeit, um als moderne Stadt zu gelten. Es ist ein Angebot für diejenigen, die sich in zentralen Bereichen länger aufhalten – für Touristen und Menschen mit günstigen Mobilfunktarifen. Ein flächendeckendes Netz lehne ich wegen des Aufwandes ab.“ Freistaat Bayern fördert den Ausbau Ein anderes Förderprogramm läuft über den Freistaat Bayern: BayernWLAN. Hier stellt das Bundesland die Infrastruktur, für die laufenden Kosten müssen die Kommunen selbst aufkommen. Diese Förderung nehmen einige Gemeinden im Kreis Aichach-Friedberg in Anspruch. Kissing Hier gibt es dank der Fördemittel des Freistaats WLAN-Hotspots am Rathausplatz und an der Paartalhalle. Der Kissinger Bürgermeister Reinhard Gürtner ist überzeugt: „Das Angebot wird sowohl von Jugendlichen als auch von Erwachsenen sehr gut angenommen.“ Es bestehe großes Interesse an einem flächendeckenderen Ausbau, allerdings gebe es dringendere Projekte, denen sich die Verwaltung zuerst stellen müsse. Kein flächendeckender Ausbau in Mering Mering In Mering gibt es zwei Hotspots: Einen am Marktplatz und einen am Badanger. Auch diese werden vom Freistaat durch das BayernWLAN gefördert. Auf einen dritten Hotspot an der Eduard-Ettensberger-Halle habe man sich im Gemeinderat nicht einigen können, sagt Bürgermeister Hans-Dieter Kandler. Die beiden Hotspots kann man eine Stunde pro Tag kostenlos nutzen. Ein flächendeckender Ausbau stehe derzeit nicht zur Debatte. „Im Zeitalter der Flatrate braucht das niemand“, so der Meringer Rathauschef.



In Mering gibt es zwei Hotspots: Einen am Marktplatz und einen am Badanger. Auch diese werden vom Freistaat durch das BayernWLAN gefördert. Auf einen dritten Hotspot an der Eduard-Ettensberger-Halle habe man sich im Gemeinderat nicht einigen können, sagt Bürgermeister Hans-Dieter Kandler. Die beiden Hotspots kann man eine Stunde pro Tag kostenlos nutzen. Ein flächendeckender Ausbau stehe derzeit nicht zur Debatte. „Im Zeitalter der Flatrate braucht das niemand“, so der Meringer Rathauschef. Merching Seit Ende Juli gibt es auch in Merching öffentliches WLAN am Rathausplatz. Im Gemeinderat sei lange debattiert worden, ob es sich lohnt, in einer so kleinen Gemeinde einen Hotspot zu installieren, sagt Alexandra Hagen, EDV-Beauftragte der Gemeinde. Doch nun sei sogar ein weiterer Zugangspunkt an der Mehrzweckhalle geplant.

Dasing plant keine Erweiterung Dasing Die Gemeinde hat seit etwa zwei Jahren zwei öffentliche Zugänge, einen am Rathaus und einen an der Freizeitanlage. Bürgermeister Erich Nagl sagt, die Bürgerversammlung habe die Initiative wohlwollend aufgenommen. Momentan gebe es aber keine Planungen für eine Erweiterung.



Die Gemeinde hat seit etwa zwei Jahren zwei öffentliche Zugänge, einen am Rathaus und einen an der Freizeitanlage. Bürgermeister Erich Nagl sagt, die Bürgerversammlung habe die Initiative wohlwollend aufgenommen. Momentan gebe es aber keine Planungen für eine Erweiterung. Eurasburg In Eurasburg sei ein Hotspot in Arbeit, allerdings gebe es in Freienried im Gemeinschaftshaus bereits seit zwei Jahren einen, berichtet Ronald Höck, der sich als ehrenamtlicher Breitbandpate für die Gemeinde um das Thema kümmert.

In Ried kann man dazu nichts sagen Ried Die Gemeinde hat keinen Hotspot, man könne aktuell auch nichts dazu sagen, so das Büro des Bürgermeisters.



Die Gemeinde hat keinen Hotspot, man könne aktuell auch nichts dazu sagen, so das Büro des Bürgermeisters. Steindorf Auch in Steindorf gibt es keinen öffentlichen WLAN-Zugang, der Gemeinderat sehe keinen Bedarf, sagt Bürgermeister Paul Wecker.

Schmiechen will sich wieder bewerben Schmiechen Anders in Schmiechen: Hier werde man sich zum dritten Mal für das EU-Förderprogramm bewerben, die ersten beiden Male habe es leider nicht geklappt, so Bürgermeister Josef Wecker. Sollte es auch diesmal nichts werden, werde man es in Eigenregie umsetzten.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Lukas Zimmermann WLAN ist Pflichtaufgabe für Kommunen

Themen folgen