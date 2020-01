vor 7 Min.

Freikarten für "Peter und der Wolf" in Friedberg zu gewinnen

Die Friedberger Allgemeine verlost Karten für "Peter und der Wolf". So können Sie mitmachen.

Früh am Morgen öffnet Peter die Gartentür und geht hinaus auf die große, grüne Wiese. So beginnt das wohl bekannteste musikalische Märchen: „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew. TV-Star Roman Knizka und das Bläserquintett Ensemble Opus 45 laden dazu nach Friedberg ein. Zu sehen ist es Sonntag, 26. Januar, in der Mensa der Grund- und Mittelschule an der Aichacher Straße 5. Einlass ist um 10.30 Uhr, Beginn um 11 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse.

So können Sie bei der Verlosung für "Peter und der Wolf" mitmachen

Wir verlosen dreimal zwei Freikarten. Schicken Sie uns bis Mittwoch, 22. Januar, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Peter und der Wolf“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de.

