13.11.2019

Freundeskreis unterstützt Offene Ganztagsschule

An einem herbstlichen Sonnentag konnten die von der Spende angeschafften neuen Stühle für die Offene Ganztagssschule in Merching von den Mitgliedern des Fördervereins gleich ausprobiert werden: (von links) Michael Hahn, Dagmar Pick, Josef Schwegler, Margit Matheis, Oliver Kosel und Merchings Bürgermeister Martin Walch.

Schnell und unbürokratisch immer dort zur Stelle zu sein, wo Hilfe gebraucht wird, das hat sich der Freundeskreis der KJF Kinder- und Jugendhilfe zum Ziel gesetzt. Im Blick hat er dabei rund 30 seiner Dienste und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Wittelsbacher Land, in denen täglich über 400 Kinder betreut, teilweise therapiert, verpflegt und gefördert werden. „Da gibt es immer wieder Wünsche, die über Spenden realisiert werden können und so Betreuten zugutekommen“, erklärt Oliver Kosel, der Vorsitzende des Vereins. „So haben wir erst vor Kurzem einer alleinerziehenden Mutter mit Kindern bei der Anschaffung von Matratzen geholfen.“ Aktuell besuchte der Vorstand des Fördervereins die Offene Ganztagsschule in Merching, in der 100 Kinder und Jugendliche pädagogisch betreut werden. Viele sind bis 17 Uhr in der Einrichtung.

Im Gepäck hatte er eine Spende von 5000 Euro zur Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten, Bastelmaterialien, Literatur und auch elektronischen Medien. Über diese finanzielle Unterstützung freute sich besonders Antje Homann, die als Koordinatorin der Offenen Ganztagsschule an der Grund- und Mittelschule Merching tätig ist. Bei der Spendenübergabe konnte sich die Vorstandschaft auch schon auf den neuen Sitzmöbeln niederlassen, die durch eine schon früher getätigte Spende angeschafft werden konnten. Mit dabei waren von Vereinsseite Michael Hahn als Gesamtleiter der Kinder- und Jugendhilfe, der Vorsitzende Oliver Kosel sowie Dagmar Pick und Josef Schwegler als Stellvertreter und Margit Matheis als Vereinskassiererin. Bürgermeister Martin Walch sagte von Gemeindeseite ein Dankeschön. Seit Ende September kann sich jeder Interessierte im Internet unter KiJuWi.de über den Freundeskreis informieren. (jojo)